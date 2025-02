Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les activités reprennent petit à petit dans la ville de Bukavu malgré la peur. Des habitants commencent à sortir pour chercher de quoi manger, mais avec plus de précaution.

Après avoir passé deux jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle : « Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger, car depuis vendredi, nous étions enfermés dans la maison, je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider ».

Dégâts

Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et aux pillages des magasins et des marchés. Hortense a passé deux jours à entendre les balles sifflées autour du camp Saio : « Je constate que nous pouvons à nouveau sortir, mais avec précaution. Ce n'est pas rassurant, mais nous pouvons marcher. Je vois des véhicules militaires passer. J'attends qu'ils tiennent un meeting, et je serais peut-être rassurée. »

« Moments très, très difficiles »

Didace observe les quelques motos et taxis qui circulent. Mais les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention : « On a passé des moments très, très difficiles. Et les problèmes ne sont peut-être pas terminés. Beaucoup d'armes circulent parmi les civils. C'est un grand danger ».