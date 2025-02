Congo-Brazzaville: Développement du sport - BetPawa va accompagner les fédérations sportives nationales

En annonçant l'implantation officielle de betPawa en République du Congo lors d'une conférence de presse le 17 février à Brazzaville, les responsables de cette société de paris sportifs en ligne ont dévoilé les stratégies qu'ils mettront en place pour soutenir les fédérations sportives nationales et les athlètes, dans le cadre de sa responsabilité sociétale.

Lors de l'échange avec la presse, les dirigeants de betPawa ont signifié que leir structure s'engage, comme dans plus de seize pays du continent, à promouvoir l'expérience de jeu de qualité et le développement de plusieurs disciplines sportives au niveau national, particulièrement du football.

L'implantation de betPawa au Congo s'accompagne d'un engagement envers les communautés locales et le développement du sport, notamment à travers son programme phare « Locker room bonus ou prime de vestiaire ». L'initiative vise à soutenir les joueurs et à renforcer les infrastructures sportives pour une performance durable. Elle est déjà déployée dans plusieurs pays africains et profite à plus de mille athlètes.

Selon Anne Irene Tchoumba, l'une des responsables de cette plateforme, les athlètes seront, au préalable, enrôlés et avec les fédérations qui s'engageront, les meilleurs recevront les primes dites « prime de vestiaire » afin de les encourager et leur permettre de faire face à certains problèmes.

«Notre but consiste, entre autres, à développer le sport et cela n'est possible qu'en donnant l'opportunité aux différents athlètes via la fédération, de se munir des espaces et infrastructures adéquates tout en restant motivés grâce aux primes qu'ils recevront. Lorsqu'on parle de sport, on touche un peu à tout. Les équipes et athlètes sélectionnés seront enrôlés et nous aurons toutes les informations sur notre plateforme » a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que betPawa est active dans l'accompagnement de plusieurs projets communautaires et programmes liés au développement et à la vulgarisation du sport.

Pour sa part, Ntoudi Mouyelo Katoula, directeur commercial de betPawa, a indiqué que c'est une marque panafricaine qui n'est installée que sur le continent et n'accepte que des mises faites à travers le paiement électronique en vue de promouvoir le développement de l'économie et de l'intégration numériques. C'est à travers le payement instantané que la structure réserve des commissions d'accompagnement des athlètes.

Ayant entièrement pour base une technologie en ligne, betPawa permet désormais aux parieurs congolais de placer des mises à partir de 1 F CFA. Bet Pawa est une marque iGaming mobile conçue pour les marchés émergents. Elle opère dans dix-sept pays d'Afrique et a ouvert six nouveaux marchés au cours des douze derniers mois.