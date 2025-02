Congo-Kinshasa: Une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco repoussée par la MONUSCO et les FARDC en Ituri

communiqué de presse

Dans la nuit de dimanche à lundi, des miliciens du groupe Codeco ont mené une incursion près du site des personnes déplacées de Djaiba, à environ 90 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu (Ituri). Les casques bleus de la MONUSCO et les militaires congolais (FARDC), en état d'alerte, ont vigoureusement riposté, déjouant ainsi une nouvelle tentative d'attaque, selon des sources locales. Les miliciens ont été repoussés, après des échanges de tirs qui ont duré plusieurs minutes, sans faire de victimes.

Pendant leur fuite, les assaillants ont incendié trois maisons. Pris de panique, les déplacés et des habitants du village voisin de Laudjo se sont refugiés devant l'entrée de la base militaire de la MONUSCO, où ils ont passé la nuit.

Depuis une semaine, la Codeco semble avoir ciblé le site des personnes déplacées de Djaiba, multipliant les tentatives d'attaques nocturnes contre les civils. À chaque assaut, les Casques bleus de la MONUSCO et les FARDC interviennent pour repousser les miliciens.

Ces attaques répétées aggravent la précarité des déplacés, qui n'ont plus accès à leurs champs à cause de la présence de membres du groupe Codeco. Les activités scolaires et économiques sont également paralysées, tandis que le trafic sur la route nationale numéro 27, un axe essentiel pour l'économie régionale, s'est considérablement ralenti.

La MONUSCO continue d'assurer, aux côtés de l'armée congolaise, la sécurité des sites de déplacés en Ituri et dans le territoire de Djugu, où elle est présente depuis de nombreuses années.

Pour contenir la violence et renforcer la protection des civils, la MONUSCO a récemment établi deux bases opérationnelles mobiles, le mardi 11 février. L'une est située à quelques mètres du camp des déplacés de Lodha, l'autre dans le village voisin d'Aar.

Bintou Keita, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU et Cheffe de la MONUSCO, rappelle l'urgence et la nécessité d'accélérer le processus de désarmement et démobilisation (PDDRC-S), afin de mettre fin à cette spirale de la violence.