Angola: João Lourenço de retour au pays après avoir assumé la présidence de l'UA

Addis — Le Chef de l'État, João Lourenço, est déjà dans le pays, après avoir assumé samedi la présidence de l'Union africaine, lors du 38ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

C'est la première fois que l'Angola dirigera les destinées de l'organisation continentale, fondée en 1963.

À son arrivée, le Président de la République, accompagné de la Première Dame, Ana Dias Lourenço, a reçu les chaleureuses salutations de la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et des membres du Gouvernement.

Après son entrée en fonction, le Chef de l'État angolais a considéré l'accession à la présidence de l'Union africaine comme une victoire pour les Angolais.

Dans son discours d'acceptation de la présidence, João Lourenço a déclaré qu'il entendait lancer un vaste plan pour attirer les investissements et capter d'importantes ressources financières auprès des principaux partenaires internationaux, pour mettre en oeuvre des projets liés à la construction d'infrastructures sur le continent.

Il a déclaré que dans cette première présidence de l'Angola, le pays suivra de près les principaux problèmes de l'Afrique et mettra son expérience au service de l'organisation pour trouver des solutions aux questions liées à la paix et à la sécurité et veillera à la mise en oeuvre, par les États membres, de politiques économiques et sociales qui favorisent le progrès et le développement du continent.

João Lourenço a reconnu, dans des déclarations à la presse, que ce sera un mandat avec de nombreux défis, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, car le continent traverse une période difficile en termes de paix et de sécurité, mais pas seulement, c'est aussi un défi pour tenter de dynamiser au maximum les économies des pays.

« Nous nous efforcerons avant tout de chercher à mobiliser des ressources pour les infrastructures qui manquent à notre continent », a-t-il déclaré. Il a soutenu que, pour stimuler l'économie, le continent a besoin avant tout de routes et de voies ferrées, ainsi que de compagnies aériennes qui opèrent d'un pays à l'autre, afin d'éviter de devoir voyager vers d'autres continents pour ensuite revenir en Afrique.

Le sommet a également élu les membres de plusieurs organes de l'UA, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf de Djibouti.

Dans la capitale éthiopienne, João Lourenço a participé à une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, qui a discuté de la situation en RDC et au Soudan, présidée par le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, en tant que président du CPS pour le mois de février, qui a exprimé son inquiétude pour les plus de 15 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire urgente.

La réunion, à laquelle a assisté le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a noté les absences des présidents du Rwanda, Paul Kagame, et de la RDC, Félix Tshissekedi, représentés par les chefs de la diplomatie des deux pays, respectivement Olivier Nduhungirehe et Thérèse Kayikwamba Wagner.

João Lourenço a tenu des réunions avec plusieurs entités, notamment les présidents du Mozambique, Daniel Chapo, du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre égyptien, Mostafa Kamal Madbouly, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le président sortant de la Commission de l'UA, Moussa Kamal.