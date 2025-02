Cameroun: Camtel réagit aux accusations d'orange Cameroun - Des clarifications

CAMTEL exprime son désaveu face aux accusations formulées par Orange Cameroun concernant la dégradation de la qualité de ses communications électroniques, affirmant que la responsabilité de ces perturbations ne peut lui être attribuée.

Dans une parution en ligne du 16 février 2025 sur le site Cameroon Eco-Business, Orange Cameroun a expliqué que des coupures répétées des liaisons de transmission en fibre optique fournies par CAMTEL étaient à l'origine de la dégradation persistante de son réseau. Cette déclaration a suscité une vive réaction de CAMTEL, qui dénonce cette tentative de discréditer son réseau de transport.

La société nationale de télécommunications tient à préciser que le réseau d'Orange Cameroun repose sur la fibre noire, une infrastructure sur laquelle CAMTEL n'a aucune visibilité. Contrairement aux solutions managées qui assurent une redondance automatique en cas de panne ou de coupure, Orange Cameroun continue de privilégier l'utilisation de la fibre noire. CAMTEL rappelle que la responsabilité de la gestion de cette fibre et des solutions de redondance incombe entièrement à Orange Cameroun, et non à son fournisseur.

CAMTEL souligne que tous les opérateurs mobiles du Cameroun utilisent le même réseau de transport, et que chacun est responsable de la stratégie de redondance de ses sites. En ce qui concerne la récente perturbation du site d'Orange Cameroun à Zoétélé le 14 février 2025, CAMTEL et MTN Cameroun n'ont pas été affectés. Il est précisé que l'incident concernait uniquement la connexion en last mile du site, une problématique qui relève de la responsabilité exclusive de l'opérateur concerné.

CAMTEL regrette le manque de transparence de l'opérateur Orange Cameroun, qui semble chercher à se dédouaner de toute responsabilité dans la dégradation de son réseau. La société réaffirme son engagement à fournir à ses clients un service de qualité, soulignant qu'elle travaille sans relâche pour améliorer l'infrastructure et garantir la continuité des services.

CAMTEL reste déterminée à offrir une meilleure qualité de service à ses clients et met tout en oeuvre pour maintenir la fiabilité de ses connexions, tout en appelant au respect des engagements de chaque opérateur pour une meilleure gestion du réseau national