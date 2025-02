Tunisie: Natation - Les Championnats de France en Mars - Un rendez-vous incontournable...

Jaouadi, Rahmouni et Hafnaoui sont en pleine préparation pour cette compétition relevée.

La natation vient de terminer ses championnats d'hiver. Il y a eu quelques bons résultats, mais on attendra la confirmation qui pourrait intervenir lors des prochaines sorties pour émettre un avis à propos du niveau de ces compétitions.

Mais en ce qui concerne l'élite, elle aura l'occasion de jauger de l'avancement de sa préparation lors des «Championnats de France Open », qui auront lieu du 6 au 9 mars au Mans. Ces compétitions enregistreront la participation d'un grand nombre de nageurs figurant dans le gotha mondial. L'objectif de tous ces champions est bien les Championnats du monde de natation 2025 en leur 22e édition, qui auront lieu du 11 juillet au 3 août 2025 à Singapour. Cette compétition devait se dérouler à Kazan, mais World Aquatics a décidé de retirer l'organisation à la Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie (Nous serions bien curieux de savoir ce qui se passera si Moscou signe entretemps un accord de paix qui mettra un terme à tous ces drames). Singapour devient ainsi la première ville (c'est également la capitale du pays) d'Asie du Sud-Est à accueillir une compétition de natation de cette envergure.

Trio de retour

Ce qui nous intéresse le plus dans ces championnats de France est bien la probable ré-apparition du trio tunisien Ahmed Jaouadi-Rami Rahmouni-Ayoub Hafnaoui qui se prépare sous l'égide de Philippe Lucas et qui vise bien plus haut. C'est d'ailleurs un objectif qui fait partie du plan général de préparation de cette élite dont le programme comprend des étapes fixées au préalable. Dans ce plan de travail, ce n'est point la victoire qui intéresse, mais bien la performance. En effet, le programme dans un sport individuel repose sur l'évolution du sujet, car elle détermine la démarche qui suit. Il ne sert à rien de travailler sans savoir où aller. L'évolution est intimement liée au comportement de l'athlète qui doit répondre et donner la preuve qu'il s'adapte au rythme et à la pression. Il s'agit donc de savoir si la charge de travail est correctement encaissée pour ajuster, s'il y a lieu, le tableau de marche.

Pour ce qui concerne le trio qui se prépare, l'objectif est encore relativement loin. Il s'agit donc de ne rien précipiter, mais aussi de ne rien négliger.Pour bien des observateurs, le cas d'Ayoub Hafnaoui demeure une préoccupation majeure. Ce champion a connu une période difficile qui l'a sans doute marqué. Mais, grâce à l'attention particulière de son actuel mentor Philippe Lucas, les difficultés sont du domaine du passé. Le plus inquiétant demeure l'aspect logistique. Ce jeune ne doit plus se sentir abandonné. Il a besoin de cette chaleur humaine qui lui prouve qu'il ne revivra plus ce qu'il a vécu. C'est la raison pour laquelle la responsabilité de ceux qui veillent sur les aspects logistiques est délicate. De toutes les manières, considérant les situations qui règnent dans les fédérations et dans l'attente que tout soit remis à plat à la suite de la promulgation de la loi des structures sportives, les services concernés du ministère de la Jeunesse et des Sports ne doivent, en aucun cas, confier les affaires des représentants tunisiens (candidats potentiels pour les podiums) à personne. Ces services sont directement responsables et nous souhaitons que le cas de Hafnaoui ne se répète plus jamais.

Entouré de ses camarades dans un entourage approprié, il semble que Hafnaoui a sauté le pas pour tout chasser de son esprit, à l'exception des objectifs sportifs qui sont devenus les siens.

Le stage effectué en Guadeloupe a donné le ton. Un travail foncier qui a mis à contribution cette belle mécanique dont bénéficient Hafnaoui, Jaouadi et Rahmouni qui s'affûtera au fil d'un programme rigoureux et soutenu.

Ainsi donc, nous aurons à enregistrer, à l'occasion de ces championnats de France, la très attendue réapparition d'une de nos pépites, dont la longue absence a inquiété. Il sera encadré par ses deux camarades qui seront pour lui un soutien moral de premier ordre.