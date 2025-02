Tunisie: Réformes et investissements - La Banque mondiale soutient le plan de relance économique du pays

Le lundi 17 février 2025, le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a accueilli au Palais du gouvernement de la Kasbah, Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, accompagnés de leur délégation.

Lors de l'ouverture de la rencontre, le Chef du gouvernement a mis en lumière les fondements de l'approche de développement du président de la République, Kaïs Saïed, basée sur la réalisation d'un développement durable et inclusif. Il a réaffirmé la détermination de l'État à créer un environnement propice à l'émergence économique, notamment en améliorant le climat des affaires, en renforçant la compétitivité du secteur privé pour générer des emplois décents et créer des opportunités d'investissements productifs.

Il a également souligné la nécessité de favoriser un environnement favorable aux projets d'investissements, en particulier dans des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, l'innovation, la technologie, ainsi que dans le renforcement des droits sociaux et économiques des citoyens à travers une meilleure qualité de services dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, les transports et la protection sociale.

Cette approche repose sur une distribution équitable des richesses, l'égalité des chances et la création d'institutions économiques compétitives, capables de résister aux défis mondiaux. Elle s'accompagne également de réformes structurelles visant à améliorer la gouvernance, l'efficacité et la rentabilité des institutions publiques, tout en répondant aux exigences de souveraineté énergétique et en optimisant la gestion de l'eau, tout en favorisant la création d'emplois et l'élargissement de la protection sociale.

Le Chef du gouvernement a également souligné l'importance des relations de coopération entre la Tunisie et le groupe de la Banque mondiale, qui ont soutenu de nombreuses réformes structurelles et projets de développement dans divers secteurs. Il a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer cette coopération stratégique avec l'institution financière afin de stimuler le décollage économique à travers le financement de projets structurants dans des secteurs prioritaires, et de promouvoir un développement durable tant au niveau local que régional, sur le moyen et le long terme.

Il a précisé que la Tunisie s'est engagée dans un processus de réformes économiques et structurelles touchant les institutions publiques, le renforcement des infrastructures et l'ouverture de l'économie sur les marchés mondiaux. Cela passe par la révision des législations et des systèmes d'investissement, ainsi que la numérisation des services, afin de créer une dynamique économique positive favorisant la création de richesses. Il a insisté sur l'importance de l'accompagnement de la Banque mondiale pour la mise en oeuvre de ces réformes, en soutenant notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que les projets prometteurs dans des secteurs clés comme l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation, la gestion des déchets, la numérisation, et la modernisation des services de transport et de logistique.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'un soutien renforcé pour la mise en oeuvre de la nouvelle approche de développement, en impliquant activement les conseils régionaux, locaux et les conseils des régions dans la définition des priorités et des projets de développement dans les plans nationaux, renforçant ainsi la participation citoyenne et l'engagement des régions dans le processus de développement.

De son côté, Ousmane Dione a réaffirmé la volonté du groupe de la Banque mondiale de poursuivre son soutien aux efforts de la Tunisie, en ajustant son appui aux programmes de développement et aux réformes structurelles prévues pour la phase à venir. Il a salué les progrès réalisés depuis sa dernière visite en décembre 2024 et a exprimé la volonté de la Banque mondiale de continuer à soutenir les projets d'investissement, tout en explorant les opportunités pour élargir la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'eau, la gestion des déchets, le soutien à la capacité de financement des petites et moyennes entreprises et la numérisation.

Il a également souligné l'importance de soutenir les projets de production d'énergies renouvelables et a évoqué le transfert de technologies dans le cadre des projets de partenariat avec la Tunisie. Il a insisté sur la nécessité de développer les services portuaires et logistiques, et a souligné l'importance pour la Tunisie d'exploiter ses atouts dans ces domaines. Enfin, il a mis en avant l'importance de formuler des politiques de développement permettant une participation effective des régions et un engagement citoyen fort, à travers les conseils régionaux, locaux et des régions, pour déterminer les priorités et les projets de développement.

Il a réaffirmé la volonté de la Banque mondiale d'accompagner la Tunisie dans la réussite de sa nouvelle politique de développement, visant à promouvoir l'intégration économique et sociale et à réduire les disparités régionales.