Algérie: Energie et mines - Arkab reçoit une délégation de l'organisation japonaise du commerce extérieur

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, une délégation de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), pour examiner les voies et moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays dans ce secteur et de l'élargissement de ses perspectives, indique un communiqué du ministère.

La rencontre avec la délégation japonaise, conduite par le directeur général de JETRO-Europe, Akihiko Tamura, s'est déroulée au siège du ministère, en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ et de plusieurs cadres du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les relations historiques et privilégiées" entre l'Algérie et le Japon dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, insistant sur l'importance de renforcer cette coopération et d'élargir ses perspectives, à travers l'exploration des opportunités disponibles dans ces domaines, selon la même source.

A l'entame de la rencontre, le ministre d'Etat a présenté une vue d'ensemble sur le secteur de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables en Algérie, passant en revue les grandes lignes du programme de développement du secteur, englobant les nouveaux cadres juridiques et réglementaires dans le secteur des hydrocarbures et des mines.

Ces amendements visent à drainer les investissements étrangers et à renforcer les partenariats stratégiques dans les différents domaines du secteur, ajoute M. Arkab, mettant en avant les "grandes opportunités" de coopération entre les sociétés algériennes et japonaises dans le domaine de l'énergie et du gaz, notamment en matière de prospection et de développement des hydrocarbures, de pétrochimie et de réduction des émissions de gaz et de l'empreinte carbone.

Le ministre d'Etat a, par là même, évoqué les opportunités offertes en matière de production, de transport et de transformation de l'électricité, selon le communiqué.

Concernant le secteur minier, le ministre d'Etat a insisté sur la "nécessité de développer les ressources minières de l'Algérie", invitant "les sociétés japonaises à investir dans ce secteur, particulièrement dans le fer, le phosphate, le zinc, les minerais stratégiques et les terres rares".

Il a en outre souligné l'importance du transfert des connaissances et de la formation dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la valorisation des ressources minières.

Pour sa part, la délégation japonaise s'est dite satisfaite de la qualité des relations bilatérales, affichant l'intérêt des entreprises japonaises pour l'investissement en Algérie, grâce au climat d'investissement favorable. Il a été également convenu de "tenir des rencontres et des réunions avec Sonatrach et Sonelgaz pour approfondir les concertations et les discussions sur des projets concrets en vue d'exploiter les opportunités disponibles et sceller des partenariats d'investissement mutuellement bénéfiques".