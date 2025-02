Algérie: Mauritanie - Signature du Programme exécutif de la coopération conjointe dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Alger — Le Programme exécutif de coopération conjointe (2025-2027) entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été signé, lundi à Alger, dans le but de renforcer la mobilité universitaire entre les deux pays.

L'accord a été cosigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et son homologue mauritanien, M. Yacoub Ould Moine.

Baddari a souligné, à cette occasion, que la signature de ce Programme vise à renforcer la mobilité universitaire des étudiants et des enseignants entre les deux pays, à consolider le jumelage entre les universités algériennes et mauritaniennes et à trouver des solutions sociétales au service des deux peuples.

Et d'ajouter que cet accord couvre diverses spécialités, telles que l'énergie, la santé, l'agriculture et la nutrition.

Dans le même sillage, le ministre a évoqué les défis futurs que les universitaires et les chercheurs doivent relever, soulignant l'importance du Programme exécutif signé entre les deux pays, qui définit les différents objectifs de coopération scientifique à l'horizon 2027.

Pour sa part, le ministre mauritanien s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, renforcera la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soulignant que ce programme est un "mécanisme efficace" pour poursuivre le travail commun et consacrer le niveau de partenariat atteint par les deux pays, sur la base des liens fraternels qui unissent les deux peuples frères algérien et mauritanien.

Par ailleurs, le ministre mauritanien a exprimé la disposition de son pays à mettre en oeuvre les clauses de ce programme conformément aux aspirations des deux pays, notamment en ce qui concerne la mobilité universitaire des étudiants et des chercheurs.