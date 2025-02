Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA face au piège paciste, le dauphin en péril à Sétif

Alger — Le MC Alger, tentera de conforter sa place de leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, en affrontant le Paradou AC, alors que le dauphin, le CR Belouizdad sera en péril à Sétif pour défier l'Entente, à l'occasion de la 17e journée, prévue mardi, mercredi, et jeudi.

Invaincu en championnat depuis sept matchs, le MCA (1e, 31 pts), partira largement favori face au PAC (6e, 23 pts), qui reste, en revanche, sur une mauvaise série de quatre matchs de rang sans victoire, toutes compétitions confondues.

Toutefois, l'élimination concédée dimanche aux 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie face au CRB (1-0), pourrait enrayer la machine mouloudéenne, d'où la nécessité de relever la tête rapidement, et éviter d'aligner un autre mauvais résultat.

Les joueurs de l'entraîneur du "Doyen", le Tunisien Khaled Benyahia, devront rester vigilants face aux "Académiciens", qui auront à coeur de réagir et sortir la tête de l'eau.

Le CRB (2e, 29 pts), effectuera un périlleux déplacement pour affronter l'ESS (8e, 21 pts), avec l'objectif de rester au contact du leader, et confirmer son dernier succès face à l'USM Khenchela (3-0).

Les Belouizdadis voyagent plutôt bien cette saison, eux qui ont décroché 15 points sur 24 possibles, en dehors de leurs bases, d'où l'intérêt pour les Sétifiens de rester vigilants afin d'éviter un deuxième revers de suite, après celui concédé mardi dernier en déplacement face au MC El-Bayadh (1-0).

Le nouvel entraîneur tunisien de l'ESS, Nabil Kouki sera à la recherche de sa première victoire en Ligue 1, même si sa mission s'annonce d'ores et déjà difficile, en l'absence du public, huis clos oblige.

L'autre club algérois, l'USM Alger (3e, 26 pts), évoluera, à priori, sur du velours à la maison face au premier non-relégable le NC Magra (14e, 16 pts), même si le facteur surprise n'est pas à écarter.

Invaincus en cinq matchs, toutes compétitions confondues, les "Rouge et Noir", croiseront de nouveau le fer avec le "Nedjm", quelques jours après leur opposition en 1/16e de finale de la Coupe d'Algérie, remportée par l'USMA (1-0).

Le nouvel entraîneur brésilien de l'USMA, Marcos Paqueta va pouvoir signer ses grands débuts, lui qui a été engagé en remplacement du Tunisien Nabil Maâloul, dont le contrat a été résilié à l'amiable.

Tenu en échec lors de la précédente journée à domicile par l'Olympique Akbou (1-1), le NCM devra impérativement revenir avec un bon résultat d'Alger, pour pouvoir s'éloigner de la zone de relégation.

O. Akbou-JS Kabylie: derby indécis à Béjaïa

La JS Kabylie (4e, 25 pts) et battue dans le "clasico" face au MCA (3-2), enchaînera en allant défier son voisin l'Olympique Akbou (11e,19 pts), dans un derby kabyle qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics.

Sur le plan des statistiques, l'O.Akbou reste fébrile dans son antre de l'Unité maghrébine de Béjaïa, puisque les coéquipiers de Sid Ali Lamri n'ont pris que 11 points sur 24 possibles. Les "Canaris", en revanche, sont la quatrième meilleure équipe à l'extérieur (9 points décrochés sur 24 possibles, NDLR), à égalité avec l'USMA, le CSC, et le MCEB.

De son côté, le CS Constantine (5e, 24 pts) est appelé à réagir à domicile face à l'ASO Chlef (6e, 23 pts), pour éviter de sombrer dans le douter, et se voir distancer dans la course au podium.

Les Chélifiens, qui restent sur un succès à domicile face au PAC (2-0), seront certainement mis à rude épreuve, face à une équipe constantinoise qui ne jure que par la victoire. Petit avantage pour le CSC: l'ASO n'a pris que 7 points en 8 déplacements.

Dans le ventre mou du tableau, l'USM Khenchela (9e, 20 pts), dont le secteur défensif est devenu le maillon faible (8 buts encaissés lors des trois derniers matchs, NDLR), recevra la JS Saoura (11e, 19 pts), dans un match qui devait revenir, à priori, aux locaux.

Et pour cause, la JS Saoura n'a décroché qu'un seul point en dehors de ses bases, soit la plus mauvaise équipe à l'extérieur du championnat. Un détail important qui devrait permettre aux "Siskaoua" de remporter le gain du match, et renouer avec la victoire, après trois revers de suite.

Dans la course au maintien, les deux relégables l'ES Mostaganem (15e, 14 pts) et l'US Biskra (16e, 13 pts), devront impérativement se remettre en question, en affrontant respectivement: en déplacement le MC Oran (13e, 18 pts) et à domicile le MC El-Bayadh (9e, 20 pts).

Si l'ESM aura fort à faire devant une équipe oranaise, sommée de relever la tête, après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, l'USB aura l'avantage du terrain, pour mettre fin à une longue série de 11 matchs sans victoire en championnat et se relancer pour le maintien.

Pas moins de six matchs, sur huit, se joueront à huis clos, suite aux dernières sanctions prononcées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), ce qui reste une première depuis le début de la saison.