Algérie: UE - L'année 2025 sera une occasion 'exceptionnelle' pour approfondir les relations bilatérales

Alger — L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie, Diego Mellado, a salué, lundi à Alger, les relations "fortes, solides et exceptionnelles" entre l'Algérie et l'UE, soulignant que l'année 2025 serait "une occasion exceptionnelle et d'une importance majeure" pour consolider, approfondir et revisiter ces relations.

Dans une allocution lors d'une conférence organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et la Délégation de l'UE en Algérie, sur "les zones économiques spéciales comme outil d'attraction des investissements en Algérie", M. Mellado a souligné que l'Algérie "est un partenaire stratégique" de l'Europe, avec laquelle elle entretient une "relation forte, basée sur un partenariat solide, qui sera renforcée davantage au cours de l'année 2025 qui constitue une bonne opportunité pour revisiter et approfondir ces relations".

L'UE est convaincue de la nécessité de revisiter les relations bilatérales dans leur "globalité", dans le cadre "d'une nouvelle coopération fondée sur le principe gagnant-gagnant, en adéquation avec les défis actuels et les priorités stratégiques des deux parties", a-t-il ajouté.

En janvier dernier, le président de la République avait affirmé que la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'UE "s'impose au regard de la réalité économique actuelle" et ne résulte pas "d'un conflit, mais vise à soutenir les bonnes relations entre l'Algérie et l'UE en tant que partenaire économique sur la base du principe gagnant-gagnant".

Sur les raisons de cette révision, le président de la République avait indiqué, lors de sa rencontre avec les représentants des médias nationaux en octobre passé, que "l'accord avec l'UE a été conclu à une époque où l'Algérie était bien différente de celle d'aujourd'hui".

"A l'époque, la contribution de l'industrie au revenu national ne dépassait guère 3% et nous importions des produits agricoles sans en exporter. En d'autres termes, l'Algérie d'alors n'avait pas de capacités d'exportation", a précisé le président de la République.