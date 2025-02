Sénégal: Le suicide d'un étudiant met en lumière le mal-être des jeunes dans les universités

Au Sénégal, le suicide de Matar Diagne dans la nuit du 10 au 11 février, a suscité une vague d'émotion dans le pays. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, l'étudiant en master de sciences juridiques et politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis a expliqué son geste par un sentiment d'« isolement » et de « tristesse intense ». Ce drame illustre le mal-être des jeunes et l'absence de structure d'aide psychologique dans les universités.

Dans sa lettre publiée sur sa page Facebook, Matar Diagne évoque une maladie dont il ne cite pas le nom, et explique son geste par un sentiment de solitude, de « tristesse intense », mais aussi une absence d'écoute et des jugements intempestifs. Pour Fatou Fall, qui a créé en 2020 SOS (Safe Open Space), une plateforme d'écoute active sur internet à destination des jeunes, le suicide de cet étudiant révèle la détresse de ceux atteints de dépression au Sénégal.

« Il y a énormément de tabous, il y a un silence qui est très pesant - qui est même mortel - parce qu'on est dans une société qui est très mal à l'aise face au mal-être, qui ne sait pas comment réagir, qu'on puisse se sentir légitime de ressentir une dépression et qu'on ne soit pas pris comme une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas assez croyante », explique Fatou Fall.

« Il y a urgence à s'occuper de la santé mentale »

Face à l'émotion suscitée par le suicide par pendaison du jeune Matar Diagne, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis a organisé une réunion, mercredi 12 février, pour que les étudiants sous le choc puissent s'exprimer.

Mais pour le psychologue Serigne Mor Mbaye, il faut une réponse institutionnelle à un problème structurel. « Nous avons une population de 65% qui a moins de 25 ans qui fait face à un climat d'incertitude, qui fait face à plusieurs crises. L'individu peut être isolé au sein de la foule, au sein de la famille, il y a urgence à s'occuper de la santé mentale, c'est-à-dire développer des programmes de prévention au plan institutionnel », précise-t-il.

Mettre en place un bureau d'aide psychologue dans chaque université, mais pas seulement. Les étudiants dénoncent une pression trop forte de la société pour réussir, mais aussi aider financièrement leur famille.

L'État doit honorer ses promesses

Ils se sont mobilisés lundi 17 février pour demander à l'État d'honorer ses promesses pour améliorer leurs conditions d'études, comme la réhabilitation des bâtiments endommagés lors des émeutes de juin 2023, la mise à disposition de bus et l'équipement des services médicaux de l'université Cheikh-Anta-Diop. Les étudiants de l'UCAD demandent également de renoncer à la possible suppression de la bourse d'accompagnement de 395 000 francs CFA destinée aux étudiants de master pour financer leurs études et recherches.