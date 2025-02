Afrique: Kampala, hôte du 22-ème congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement

Des délégués de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) participent aux travaux du 22ème congrès international et à l'exposition de cette organisation, ouverts officiellement ce lundi à Kampala, la capitale ougandaise, sous le thème : "L'eau et l'assainissement pour tous : un défis sûr pour l'Afrique".

"Nous nous positionnons en véritable architecte d'un futur (...). Nous convions nos partenaires à accorder leur confiance et continuer à accompagner l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement sur le chemin du succès pour bâtir un avenir pour l'Afrique", a déclaré le directeur exécutif de l'AAEA, François Olivier Gosso.

Il intervenait à l'ouverture des travaux de ce 22-ème congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement en présence de plusieurs officiels ougandais, des élus de nombreux Etats africains ainsi que des représentants, et des partenaires techniques et financiers.

L'AAEA, a-t-il souligné, est aujourd'hui reconnue comme une organisation de référence incontestée en matière de gouvernance et d'innovation dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sur notre continent.

De nombreuses entreprises africaines, européennes, asiatiques et américaines exposent des modèles de matériels de dernière génération destinés à aider les Etats, les Collectivités territoriales dans la gestion des questions d'eau et d'assainissement.

Créée en février 1980 sous l'appellation d'Union africaine des distributeurs d'eau (UADE), elle a été rebaptisée en 2004, Association africaine de l'eau (AAE) avant de prendre son nom actuel AAEA (Association africaine de l'eau et de l'assainissement) en 2023 à Abidjan, avec audace et clairvoyance pour répondre aux défis croissants de notre époque, a indiqué son directeur exécutif.

Forte de 45 années d'existence, l'association »s'impose aujourd'hui comme le fer de lance de l'excellence dans la gestion de l'eau et de l'Assainissement, opérant dans 43 pays", a-t-il ajouté, rappelant l'AAEA prône l'innovation, la rigueur et le partage des savoirs.

Selon lui, au cours des dix dernières années, l'association a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers, plus de 25 millions de dollars américains afin de soutenir des programmes de renforcement de capacités des acteurs Africains du secteur, la gestion de la qualité de l'eau, des bourses de recherche etc.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays du continent.