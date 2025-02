Gabon: Le Chef de l'État effectue une visite des travaux de la route Ntoum-cocobeach

Le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué ce jour une visite des travaux d'aménagement de la route Ntoum-cocobeach.

Réalisés via un partenariat entre l'État gabonais et la société Ebomaf, les travaux de cet axe routier long de 83 km, comprenant également la construction et l'équipement d'un poste péage et d'un pont bascule connaissent un avancement considérable.

Prévu sur une période de 42 mois, ce projet d'envergure constitue un véritable levier économique qui contribuera au développement des localités environnantes et à la création de nombreux emplois.

Dans la commune de Cocobeach, le Chef de l'État a procédé à la visite de plusieurs chantiers, notamment la construction de la station service, du futur hôtel de la ville et de la future base navale.

Communiant au passage avec ses compatriotes , le Président de la République les a exhorté au travail, à la solidarité et à plus d'implication dans la matérialisation desdits projets. En prélude à la future élection présidentielle, le Chef de l'État a interpellé ses compatriotes sur la culture de l'unité, de la paix et les a invités à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'exprimer leurs suffrages au moment indiqué.

Tout en exprimant leurs attentes, les populations environnantes ont manifesté leur grande satisfaction et leur gratitude pour la réalisation de ce projet majeur qui fluidifie la liaison entre les localités dans des délais désormais très réduits et améliore les conditions des riverains.

CTRI