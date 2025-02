Gabon: Affaire HPO - Le retour du l'UDIS toujours attendu par la famille et les membres du parti

Où se trouve Hervé Patrick Opiangah, comment va t-il, dans quel état d'esprit est-il en ce moment ? Les jours passent, sa famille biologique et politique s'interroge et s'inquiète car son absence n'a que trop duré, clament-ils. Ils veulent de son retour.

Les membres de la famille biologique et politique réclament le retour d'Hervé Patrick Opiangah. Cette absence selon eux, met en mal de milliers de foyers. Il manque à ses partisans, les membres de sa formation politique. Ils ne manquent pas de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une instrumentalisation de la justice à des fins politico-politiciennes.

Hervé Patrick Opiangah, faut-il le souligner, est à la tête de plusieurs entreprises employant des milliers de Gabonais. Le gel de ses avoirs et l'absence de directives claires ont conduit à des retards de salaires, plongeant près de 5 000 familles dans la précarité. Cette situation a été dénoncée par les employés concernés, qui appellent les autorités à une résolution rapide de la crise pour éviter un désastre social.

Depuis plusieurs mois, l'Union pour la Démocratie et l'Intégration Sociale (UDIS) mène le combat par tous les moyens légaux afin que justice soit rendue. "L'acharnement judiciaire a atteint des niveaux sans précédent avec cette affaire dans laquelle le citoyen Hervé Patrick Opiangah, traqué comme une bête, a été humilié au plus haut point, ses droits les plus élémentaires ayant été bafoués et violés dans une procédure digne de la gestapo." relevait la dernière déclaration de cette formation politique.

L'absence de Hervé Patrick Opiangah est un acharnement, une injustice disent ses défenseurs. Ils estiment que c'est une cabale qui doit trouver son apogée. " Ce que l'UDIS ne peut accepter, car la société gabonaise dans son entièreté doit être consciente de la gravité de cette situation et des risques qui en découlent pour chacun des citoyens que nous sommes, que vous êtes. Que faut-il dire de l'image tant écornée du Gabon, notre cher pays ?" s'interrogent-ils.

Le système judiciaire indexé

Pour la famille politique et biologique, Hervé Patrick Opiangah n'a été que l'instrument qui a permis de révéler à la face du Gabon et du monde, l'imposture et la forfaiture du système judiciaire sous la Transition auréolée de la noble mais galvaudée mission de Restauration des Institutions. L'UDIS, a au cours de sa déclaration, datée du 13 décembre 2024, fait savoir que le procureur de la République avait indiqué qu'une plainte avait été déposée à l'encontre d'HPO. Ce qui ne serait pas exact, relève ladite déclaration. " Le Procureur de la République n'avait pas conscience à cet instant que cet acte, dont il n'ignorait pas l'illégalité, finirait par lui revenir publiquement à la face en apportant la preuve de ce qui est désormais une évidence"

Appel à témoin

Les membres de cette formation politique ont pris publiquement le soin, ces dernières semaines, de saisir et de prendre à témoin, la Présidence de la République, la Cour Constitutionnelle, les deux Chambres du Parlement, le Syndicat National de la Magistrature du Gabon (SYNAMAG), l'Archevêché, et plusieurs représentations diplomatiques accréditées dans notre pays.

Cette situation de l'affaire HPO est suivie avec beaucoup d'attention par les Gabonais et sans doute, les représentations diplomatiques accréditées. La famille politique et biologique attendent le retour de leur leader et espèrent aussi qu'il se porte bien.