Cote d'Ivoire: Journalisme - Une décennie d'engagement et d'excellence célébrée par les Jeunes Reporters du pays

L'Unicef Côte d'Ivoire, en partenariat avec les radios de proximité, a célébré la 10e année de l'existence des Jeunes Reporters, marquant une décennie d'initiatives. Qui vise à renforcer la voix des jeunes dans le paysage médiatique ivoirien, le 15 février 2025.

La cérémonie, selon le communiqué produit à cet effet, s'est tenue à l'hôtel Les Parlementaires à Yamoussoukro, en présence de la Représentante de l'Unicef par intérim en Côte d'Ivoire, Mariana Stirbu ; du représentant du directeur de Radio Côte d'Ivoire Bouaké, Papous Kader, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des médias et de la société civile.

Une décennie de journalisme au service des droits de l'enfant

Depuis son lancement en 2014, le programme des Jeunes Reporters a permis à des centaines de jeunes à travers le pays d'exercer leur droit à l'expression tout en se formant aux métiers du journalisme.

Cette initiative qui a débuté avec quatre radios partenaires, s'est progressivement élargie pour inclure aujourd'hui 16 radios communautaires implantées dans 14 localités, offrant aux jeunes un cadre structuré pour produire des contenus journalistiques de qualité et sensibiliser leurs communautés aux enjeux sociaux majeurs.

Intervenant lors de la cérémonie, le Représentant de l'Unicef par intérim en Côte d'Ivoire, Mariana Stirbu, a souligné l'impact de cette initiative.

« Depuis plusieurs années, l'Unicef place la jeunesse au coeur de son action. Nous croyons fermement que la voix des jeunes est essentielle pour construire une société plus juste et équitable. À travers cette initiative, vous devenez des acteurs du changement, des témoins privilégiés des réalités de notre société, et surtout des ambassadeurs des droits de l'enfant. »

De son côté, le directeur de Radio Côte d'Ivoire Bouaké, Papous Kader a encouragé les jeunes reporters à cultiver l'excellence et la rigueur journalistique.

« Le journalisme est un métier d'engagement et d'exigence. Je vous invite à toujours rechercher l'excellence, à approfondir vos enquêtes et à raconter des histoires qui ont un impact réel sur notre société. La qualité de vos productions est essentielle pour sensibiliser, informer et influencer positivement le changement. Votre voix est précieuse, utilisez-la avec passion et responsabilité. »

Un bilan inspirant et des perspectives prometteuses

Cette année, 80 jeunes reporters ont bénéficié d'un boot camp de formation, leur permettant d'acquérir des compétences essentielles en reportage, production de contenus multimédias et éthique journalistique. Leur engagement s'est traduit par la production de plus de 1 187 reportages, couvrant des thématiques cruciales telles que l'éducation des filles, la lutte contre la malnutrition, la protection de l'enfance et la santé mentale.

Le programme des Jeunes Reporters ne se limite pas à une formation académique. Il représente une véritable opportunité d'insertion professionnelle, comme en témoignent les parcours inspirants de plusieurs anciens participants, aujourd'hui intégrés dans des rédactions professionnelles ou poursuivant leurs études dans les domaines du journalisme et de la communication.

Les Awards des Jeunes Reporters : un moment de reconnaissance

Point culminant de cette célébration, la cérémonie des Awards des Jeunes Reporters a mis en lumière l'excellence et l'engagement des jeunes talents à travers la remise de 24 trophées répartis en plusieurs catégories, ainsi que 6 prix spéciaux d'honneur. Cette soirée de distinction, animée par plusieurs générations de jeunes reporters, a permis de valoriser le travail accompli au fil des années.

Lauréat du prestigieux titre de Meilleur Jeune Reporter de l'année 2025, Abdoul Fatah a tenu à rappeler l'importance de cette initiative : « Cette reconnaissance est la récompense du travail de tous les jeunes reporters qui, depuis dix ans, se mobilisent pour donner une voix aux jeunes et défendre les droits des enfants. Un grand merci à l'Unicef, qui, dans son mandat, innove et s'engage à placer le bien-être des mères et des enfants au coeur de ses interventions. »

Une synergie d'action avec le gouvernement ivoirien pour la protection des enfants

Le programme des Jeunes Reporters s'inscrit dans une dynamique plus large de collaboration entre l'Unicef et le gouvernement ivoirien, visant à promouvoir et protéger les droits des enfants.

Depuis plusieurs années, cette synergie s'est matérialisée à travers plusieurs initiatives stratégiques, notamment l'amélioration de l'accès à l'éducation, la réduction de la mortalité infantile, la protection contre les violences et exploitations, ainsi que le renforcement des cadres législatifs en faveur des droits des enfants.

Grâce à cet engagement conjoint, des avancées significatives ont été enregistrées, renforçant ainsi la participation active des jeunes dans le dialogue public et l'action citoyenne. À travers des programmes comme les Jeunes Reporters, l'Unicef et le gouvernement ivoirien démontrent leur volonté commune de bâtir un avenir où chaque enfant bénéficie de ses droits fondamentaux et grandit dans un environnement sûr et inclusif.

Un avenir tourné vers l'innovation

L'Unicef et ses partenaires entendent poursuivre et renforcer cette dynamique, en explorant de nouvelles approches médiatiques et digitales pour garantir une participation toujours plus inclusive et impactante des jeunes reporters.

La décennie à venir s'annonce prometteuse, avec l'ambition de faire de cette initiative un véritable incubateur de talents pour un journalisme engagé et soucieux des droits des enfants.