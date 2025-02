Afrique: Eau et assainissement - La Côte d'Ivoire partage son expertise au 22e congrès de l'AAEA

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, conduit une délégation ivoirienne d'experts en eau et assainissement au 22e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), qui se tient à Kampala, en Ouganda, du 16 au 20 février 2025.

Ce rendez-vous continental, axé sur la gestion des connaissances dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, offre à la Côte d'Ivoire une plateforme de choix pour présenter son savoir-faire en gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). À travers diverses interventions, Laurent Tchagba mettra en lumière les avancées du pays en la matière et fera un point d'étape sur la déclaration d'Abidjan, adoptée lors du précédent congrès en 2023.

En plus de valoriser l'expertise ivoirienne, cette participation vise à tirer parti des expériences d'autres nations pour renforcer les stratégies nationales. Ce congrès réunit des ministres, des entreprises spécialisées dans la production et la distribution d'eau potable, des acteurs de l'assainissement et des organismes de régulation. L'objectif est de favoriser le partage de connaissances et de meilleures pratiques, en vue d'une gestion durable et inclusive des ressources hydriques en Afrique.

Placé sous le thème "L'eau et l'assainissement pour tous : Un avenir sûr pour l'Afrique", ce forum biennal constitue une opportunité précieuse pour les décideurs, experts et partenaires de collaborer sur des solutions adaptées aux réalités du continent. Les discussions porteront sur six axes majeurs : le changement climatique et la gestion des ressources en eau, l'assainissement, le développement des capacités, la communication et les partenariats, la gouvernance et le financement, ainsi que l'innovation technologique.

Les travaux s'achèveront par l'adoption de la "Déclaration de Kampala", qui servira de feuille de route pour les politiques à venir dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.