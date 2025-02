Guinée: Cas Aliou Bah - Les interrogations de Maître Houlematou Bah du collectif des avocats

Maître Houlematou Bah fustige la condamnation du président du MoDeL, Aliou Bah et la restriction de la liberté d'expression en Guinée. C'était au cours d'une conférence de presse organisée dernièrement par leur collectif à la maison de la presse de Guinée.

Cette avocate a affirmé que la condamnation d'Aliou Bah n'est qu'un essai, une fois réussi, ils réussiront avec tout le monde.

<< C'est un coup d'essai, s'ils réussissent avec ça, ils réussiront à faire tout. Ils ont réussi déjà à fermé toutes les radios et télévisions qui ont une grande audience. Maintenant ce sont les acteurs politiques qu'ils veulent essayer de faire taire. Allons-nous les laisser faire ça ? Parce qu'après les acteurs politiques, ne soyez pas étonnés un beau jour, qu'on vous annonce qu'un avocat a été interdit de plaider. Parce que sa plaidoirie n'allait pas dans le même sens que le pouvoir en place aujourd'hui. Ne soyez étonnés qu'on interpelle un autre citoyen qui aurait donné son opinion. Est-ce cette Guinée nous voulons léguer à nos enfants ? Nous vivons aujourd'hui dans un climat de peur. Chacun a peur d'exprimer ses opinions actuellement. Est-ce cette Guinée nous voulons pour nos enfants ? >>, s'est-elle interrogé.

Elle renchérit en indiquant que le cas Aliou Bah doit interpeller toutes les femmes et les hommes qui sont épris de justice.

<< Nous nous sommes battus pour avoir notre indépendance, nous l'avons chèrement acquise. Alors nous allons fouler au sol et renier tous ces messieurs et dames qui se sont battus corps et âme pour que nous soyons ce que nous sommes, juste pour faire plaisir à des individus ? Je dirai non ! Si nous laissons faire ça, quelle est notre raison d'être ? Le cas Aliou Bah doit interpeller toutes les femmes et les hommes qui sont épris de justice. Ne voyons pas Aliou Bah en tant que personne, voyons le en tant quelqu'un qui est en train de fédérer des gens vers une démocratie saine.

C'est ce qu'on doit voir à travers Aliou Bah. La Guinée a des textes de lois et elle a souscrit à toutes conventions internationales de défense des droits humains. Pourquoi nous nous volons exceller dans le sens contraire ? Ce qui est possible au Sénégal est possible en Côte D'Ivoire, ne peut-elle pas être possible en Guinée ? >>, s'interroge-t-elle.

Elle termine en rappelant aux juges guinéens qu'ils ont prêté serment pour rendre justice au nom et pour le peuple.