Guinée: Visite gouvernementale sur les chantiers de relance industrielle et de soutien aux initiatives féminines

Le Chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, accompagné des membres du Gouvernement, a effectué une visite de terrain dans plusieurs unités industrielles, notamment les sociétés cotonnières et l'usine de production de jus de fruits, toutes deux actuellement à l'arrêt.

La Société Cotonnière de Guinée, fondée en 1982 par une société française, jouait un rôle essentiel dans l'économie locale, soutenant la production de coton dans dix préfectures et offrant des milliers d'emplois. Avant son déclin entre 1997 et 1998, l'usine produisait environ 100 000 tonnes de coton par an. Cependant, après le retrait de la société française, la production a chuté drastiquement, passant de 35 000 tonnes à un niveau alarmant de seulement 2 000 à 3 000 tonnes par an.

Les causes de cette crise sont multiples : absence d'investissements, équipements vétustes, manque de stratégie de relance et gestion déficiente. Aujourd'hui connue sous le nom de Société Cotonnière de Kankan, l'usine est presque totalement à l'arrêt, menaçant ainsi l'économie cotonnière et des centaines d'emplois dans la région. Les notables de Kankan appellent les autorités à intervenir pour sauver cette infrastructure clé pour le développement de la région et, par extension, de tout le pays.

Le Premier ministre a exprimé sa préoccupation face à l'arrêt de ces unités industrielles, soulignant que leur relance est désormais une nécessité impérieuse.

La visite s'est poursuivie à la coopérative Nancy Sabougnouma, où une trentaine de femmes sont impliquées dans la teinture et la transformation de produits locaux, témoignant de l'engagement gouvernemental en faveur de l'autonomisation économique des femmes.