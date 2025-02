Guinée: Refusons l'insulte, préférons la dignité!

Cousin Makanéra, frère Tibou, tonton Guillaume, il est temps de mettre un terme aux comportements nuisibles qui affectent notre famille et notre nation. Oui. Nous devons prendre conscience de notre rôle d'ambassadeurs de notre héritage et de notre avenir, et il est crucial de passer à autre chose en abandonnant les débats stériles pour élever notre discours. Inspirons-nous de figures de proue comme Lee Kuan Yew, souvent cité par le président Alpha Condé avant qu'il ne cède à la tentation d'un troisième mandat. La prospérité d'un pays repose sur le travail acharné, l'intégrité et la discipline, plutôt que sur des divisions qui sapent notre société.

À l'image d'Abraham Lincoln, de Cellou Dalein Diallo, de Kabiné Komara et d'Alassane Ouattara, engageons-nous à promouvoir l'union et l'élévation de l'esprit. Il est impératif de ne pas laisser nos divergences fragmenter le tissu social par des querelles inutiles. En tant que Winston Churchill, défendons la vérité et le courage, loin de la flatterie servile. Shinzo Abe incarnait également une vision tournée vers l'avenir, soutenue par des réformes audacieuses, éloignée des préoccupations politiciennes.

Malheureusement, que constatons-nous aujourd'hui ici en Guinée ? Trop d'agitateurs et de faux patriotes qui, au lieu d'apporter des solutions, préfèrent attiser les tensions. Un pays aspirant au progrès a besoin d'intellectuels engagés et de travailleurs dévoués à l'intérêt commun. Ce n'est ni par les invectives ni par la démagogie que nous construirons une Guinée forte, mais par un effort collectif sincère.

Refusons de devenir de simples exécutants ou des farceurs ! Un président, entouré des compétences nécessaires pour mener un projet comme Simandou et un programme 2040, doit se concentrer et ne pas se laisser distraire par des querelles futiles. La Guinée a besoin de patriotes sincères, de républicains engagés, prêts à servir avec honneur.

Promouvons une culture du dialogue et de la coopération au lieu de la division ! Chaque voix compte, et il est essentiel de créer un espace où les idées peuvent être échangées librement. Adoptons une attitude proactive, en mettant en avant les valeurs qui nous unissent. La Guinée possède un potentiel immense, et pour le réaliser, unissons-nous autour d'un projet commun, basé sur la justice et le respect mutuel. Je le dis.

Engageons-nous à devenir des agents de changement, laissant un héritage de paix et de prospérité pour les générations futures. Ainsi, mettons un terme aux rancoeurs, aux calomnies, aux manoeuvres sournoises, aux règlements de comptes ciblés et aux délits de faciès qui entravent notre capacité à faire de notre pays un véritable coin de paradis sur terre. J'ai dit.