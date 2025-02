Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Sucrivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce lundi 17 février 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 17 février 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 750 FCFA le vendredi 14 février 2025 à 805 FCFA ce lundi 17 février 2025, soit une hausse de 55 FCFA et 7,33% en valeur relative. Les investisseurs ont sanctionné positivement les bons résultats au titre de l'exercice 2024 marqué par une hausse de 125% du résultat net à 2,590 milliards FCFA contre une perte de 10,324 milliards FCFA en 2023.

Après Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 805 FCFA), le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,68% à 14 935 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 5,55% à 2 855 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 8 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 765 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 7 800 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,96% à 25 000 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,90% à 4 900 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 880 FCFA).

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est rabaissée, passant de 761,231 millions FCFA la veille à 382,097 millions FCFA ce lundi 17 février 2025.

La capitalisation du marché des actions a connu une augmentation de 27,294 milliards FCFA se situant à 10 678,909 milliards FCFA contre 10 651,615 milliards FCFA la veille. Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations connait une baisse de 13,511 milliards, à 10 518,771 milliards FCFA contre 10 532,282 milliards FCFA la veille.

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive en vert. La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Prestige avec 0,61%à 120,86 points contre 120,13 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,27% à 143,39 points contre 143,01 points précédemment. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 0,26% à 284,72 points contre 283,99 points la veille.