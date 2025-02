Congo-Brazzaville: Gospel - Falonne Ngalessami, un retour sur le marché plein d'ambition

Artiste gospel congolaise basée à Brazzaville, Falonne Ngalessami rendra disponible sur YouTube et d'autres plateformes de téléchargement, ce 19 février, le clip de son single « Liboma na Yesu ». Cette sortie musicale marque en même temps la relance de sa carrière professionnelle après plusieurs années d'absence et augure un maxi single en cours de préparation.

« Liboma na Yesu » peut se traduire littéralement par « Fou ou folle de Jésus ». Le morceau a été interprété pour la toute première fois en 2018 et n'est resté disponible qu'en version audio. Avant donc la sortie de son maxi single de trois titres dont « Liboma na Yesu », la chantre Falonne Ngalessami a voulu servir au public le clip du single déjà disponible afin de marquer son retour sur scène.

Le morceau de quatre minutes environ se veut une louange envers le créateur pour ses bontés inattendues et extraordinaires. « Ce morceau est vraiment un témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. Au moment où je ne m'attendais pas à tomber enceinte, Dieu m'a donné un enfant. Et c'est durant cette grossesse, malgré ses complications, que le prophète Lickeh Marius, mon père dans la foi, avait eu l'inspiration de ce chant et m'a demandé de l'interpréter en plein culte sans arrangement majeur.

Surprise : le chant est devenu viral sur internet et interprété à foison dans les églises dites de réveil au Congo. Seulement, plusieurs personnes ignorent que c'est moi qui ai interprété ce chant. D'où le besoin de faire un clip vidéo aujourd'hui », a confié la chantre Falonne Ngalessami.

Son aventure avec la musique débute en 2009 de façon tout à fait hasardeuse. « Je ne m'imaginais pas devenir une artiste chantre un jour, quoique j'avais une forte passion pour le chant et que j'aimais chanter à la maison à mes heures perdues. Dans mon adolescence, je faisais partie de l'école de dimanche à l'église. Et un jour, faute d'effectif conséquent pour assurer la chorale, je me suis vue proposer de chanter en plein culte par le responsable de mon assemblée religieuse. Et c'est sur le tas que je me suis perfectionnée au côté d'artistes aguerris jusqu'à envisager une carrière professionnelle », a révélé Falonne Ngalessami.

A travers ce parcours inattendu, l'artiste reconnaît l'influence du destin qui fait arriver chaque chose en son temps dans la vie de chacun pour un but précis. « Je ne chante pas pour le plaisir de chanter. Je crois avoir une mission. À travers ma musique, je souhaite donc emmener la société et particulièrement les chrétiens à faire confiance à Dieu, à avoir foi en lui ainsi qu'à redonner espoir en Dieu à tous ceux qui l'ont perdu.

Ma prière, en exerçant ce ministère d'artiste chantre, c'est d'emmener les gens à voir Dieu au travers moi, parce que plus d'une fois j'ai expérimenté sa bonté. Et je crois qu'il est capable de faire encore plus dans la vie des autres », a-t-elle dit.

Pour la suite de sa carrière, Falonne Ngalessami rêve de voir sa musique impacter davantage des vies et de pouvoir nouer encore plus de collaborations au plan national et international. « Que le Seigneur continue à m'inspirer pour cela. Pour mon maxi single à venir, je demande au public congolais de lui réserver un accueil chaleureux; d'en faire des challenges sur différentes plateformes et de surtout de puiser dans les paroles une source de grâce, d'enseignement et de bénédiction », a souhaité l'artiste.