Guinée: Prix Découvertes RFI 2025 - La chanteuse guinéenne Queen Rima sacrée lauréate

La jeune chanteuse et danseuse guinéenne de 27 ans, Queen Rima, a été déclarée, le 17 février dans l'après-midi, gagnante du Prix Découvertes RFI 2025 par le jury, présidé cette année par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.

Depuis plus de dix ans, Queen Rima, de son identité réelle Marie Tolno, s'illustre dans l'univers de la danse ainsi que de la musique et se bat à porter haut le flambeau de la Guinée sur la scène nationale et internationale. Sa consécration au Prix Découvertes RFI se veut un couronnement de son immense talent et de son travail acharné. En parlant de travail et de persévérance, Queen Rima est arrivée en finale de ce prestigieux prix en 2022 et 2023. Pourtant, ces échecs ne l'ont pas découragée. Déterminée, elle a redoublé d'efforts et travaillé d'arrache-pied jusqu'à obtenir enfin cette victoire qui donnera certainement un coup de pouce à sa carrière.

« Sa persévérance a donc fini par payer et cette détermination a pesé dans le choix du jury, tout comme la qualité de sa musique évidemment. Une musique qui allie les rythmes du dancehall à des influences folkloriques guinéennes. Queen Rima est, d'ailleurs, l'une des pionnières du dancehall, style né dans les années 1970 et 1980 en Jamaïque avant d'être écouté et dansé à travers le monde », a souligné RFI dans une publication.

Pour la petite histoire, la nouvelle lauréate se destinait au départ à la danse. Et dans ce parcours, Queen Rima a collaboré avec de nombreux artistes guinéens sur scène ou dans leurs clips avant de créer son groupe de danse « Toxaï Girls ». En prolongeant sa passion pour la dance, elle l'allie à la musique par la composition et l'écriture de textes.

Le style qu'elle a choisi, le dancehall, n'est pas le plus simple à défendre car étant traditionnellement dominé par les hommes. Mais sa force de caractère, sa créativité, son énergie et sa touche musicale unique alliant rythmes vibrants et influences folkloriques ont réussi à séduire des millions de Guinéens, d'Africains et bien d'autres origines.

Queen Rima chante en langues guinéennes, en pular ou en soussou, mais aussi en anglais ou en français. Parmi ses titres, on compte, entre autre, "Boss up", "Chocolat", "Life", "Lantchou mi yobaï"... A travers sa musique, l'artiste défend la cause des femmes dans une société toujours très patriarcale et dénonce les inégalités qu'elles subissent aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'industrie musicale.

Notons qu'en tant que Prix Découvertes RFI 2025, Queen Rima succède à la rappeuse congolaise Jessy B. Elle bénéficiera de 10 000 euros, soit plus de 6 millions FCFA, d'une tournée africaine dans différents Instituts français. La lauréate se produira également en France.