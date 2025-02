Sénégal: Justice et expertise - 20 nouveaux experts ont prêté serment

Vingt experts issus de différentes spécialités techniques ont prêté serment ce matin devant le Conseil de l'Ordre. Cette cérémonie solennelle marque officiellement leur entrée dans la profession et rappelle les exigences de responsabilité, d'indépendance et de moralité qui incombent à ces auxiliaires de justice.

L'Ordre des experts, pilier discret mais essentiel de la justice, voit ainsi ses rangs renforcés par ces nouveaux professionnels, prêts à mettre leur expertise au service des juridictions et de l'équité.

Ce lundi 17 février 2025, la salle d'audience du tribunal de Dakar a accueilli un événement majeur : la prestation de serment de vingt nouveaux experts agréés par le Conseil de l'Ordre. Après un parcours rigoureux, sanctionné par un mémoire de fin de stage, ces professionnels intègrent officiellement l'Ordre national des experts.

Avant de pouvoir exercer, la loi 2017-16 du 17 février 2017 et son décret d'application imposent à chaque expert la prestation de serment. Cette obligation légale témoigne de la rigueur et de l'éthique qui encadrent la profession.

L'Ordre national des experts regroupe huit sections de spécialités techniques à vocation économique, couvrant des domaines aussi variés que la fiscalité, le commerce, l'industrie, l'immobilier, le maritime, l'automobile et l'incendie. Leur mission première est d'apporter un éclairage technique aux juges dans les contentieux complexes. « Ils sont les auxiliaires de justice dont les tribunaux ont besoin pour rendre des décisions éclairées », a souligné la présidente du Conseil de l'Ordre lors de son allocution.

Lors de cette cérémonie, le représentant du parquet et le bâtonnier de l'Ordre des avocats ont rappelé l'importance du rôle des experts et les exigences liées à leur fonction. L'exercice de cette profession s'impose de plus en plus comme une nécessité, face à la complexification des litiges techniques et économiques.

Bien que méconnus du grand public, les experts judiciaires jouent un rôle clé dans le bon déroulement de nombreuses affaires. Ils peuvent être sollicités par les juges, d'office ou sur demande des parties via leurs avocats. Depuis 1964, l'Ordre national des experts accompagne les juridictions pour garantir la qualité et la justesse des décisions rendues dans l'intérêt de la justice et du peuple sénégalais.

Me Amath Sow, expert fiscal et mandataire judiciaire auprès des cours et tribunaux, secrétaire général de l'Ordre national des experts du Sénégal, a insisté sur la responsabilité morale et professionnelle qui incombe aux nouveaux membres : « Ce serment n'est pas une simple formalité, mais un engagement solennel à exercer avec intégrité et compétence. »