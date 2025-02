La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a exprimé son mécontentement après avoir été, une nouvelle fois, informée par l'autorité de la Police de l'incapacité de ses services à assurer la sécurité des matchs.

Les matchs US Gorée-Guédiawaye FC au stade de Grand Yoff et Ajel-Oslo au stade Ngalandou Diop, comptant pour la 15e journée de Ligue 1 qui ont été reporté en reportés au profit du combat Ama Baldé vs Franc hier, dimanche à l'Arène nationale. Dans son communiqué reçu, la Ligue pro a haussé le ton. «Cette situation récurrente de boycott du football au profit d'une autre discipline, à savoir le combat de lutte, ne se justifie pas et cause un préjudice moral et financier aux clubs organisateurs. Le match AS PIKINE vs Génération Foot, initialement prévu ce dimanche 16 février 2024, a dû être déplacé au samedi 16 février afin de se libérer de l'emprise de l'Arène Nationale », fait -elle savoir.

Selon eux, la psychose sécuritaire liée au combat de lutte devrait se limiter à l'Arène Nationale.

« La LSFP se désole de cette pratique sécuritaire injuste et discriminatoire envers les acteurs du football, et appelle les autorités à plus d'équilibre dans la gestion des manifestations sportives nationales ».

L'autorité de la police rassure : « La situation ne se reproduira plus »

Le directeur de la police de la sécurité publique n'a pas manqué de réagir en décidant de couvrir les deux rencontres d'hier, dimanche 16 février. Si elle a tenu à remercier l'autorité policière pour sa « réactivité ».

« L'autorité de la Police nous rappelle qu'aucune autre manifestation sportive ne doit être reporté en raison d'un combat de lutte », lit -on dans le second communiqué de la Ligue pro

« La LSFP s'en félicite ! Cependant la déprogrammation des matchs reste maintenue. Les clubs concernés ont déjà levé leur dispositif organisationnel, logistique et organisationnel et sportif. Une nouvelle programmation sera disponible ce lundi 17 février », précise-t-elle.

Résultats 15e journée

Teungueth FC / Sonacos ( 1-1

Linguère / Wally Daan ( 0-1)

AS Pikine / Génération Foot 0-1

Dimanche 16 février

AJEL de Rufisque/ Oslo F.A reporté.

US Gorée / Guédiawaye FC Reporté

Casa Sports / US Ouakam ( 0-0)

Lundi 17 février

Stade municipal de Yoff

16h30 Jaraaf / HLM de Dakar

Stade Parcelles Assainies

16h30 Dakar Sacré Coeur / Jamono Fatick