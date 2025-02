Tunisie: 216 CAPITAL participe à une levée de fonds de 1,5 M$ pour la startup Arcube

Face à la concurrence des comparateurs de prix, qui ont réduit de 54 % le coût des billets depuis 2013, les compagnies aériennes consacrent jusqu'à 56 % de leurs revenus complémentaires à la fidélisation client. Arcube révolutionne cette approche en optimisant la distribution des services ancillaires, augmentant ainsi les revenus et renforçant l'engagement des clients.

Arcube, première solution post-vol au monde, utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux compagnies aériennes d'optimiser la vente de services ancillaires, personnalisés pour chaque client. En analysant des centaines de points de données, Arcube propose des offres adaptées, comme un accès prioritaire pour un passager transitant par un aéroport congestionné, payable en points fidélité. Cette approche transforme les expériences client négatives en opportunités de fidélisation, renforçant l'engagement et augmentant les chances de récurrence.

Afin d'accélérer son développement, Arcube annonce une levée de fonds d'1,5M$ co-dirigée par 216 CAPITAL avec Fuel Ventures, Oxford Capital Partners et la participation du PDG de Pegasus Airlines.

Fondée par Prithveesh Reddy et Harvey Lowe, diplômés de l'Université de Manchester, Arcube est une plateforme B2B travel-tech née de l'ambition de redéfinir la fidélisation dans le secteur aérien. En 2022, combinant fonds levés, subventions et distinctions, les deux cofondateurs, alors âgés de seulement 18 ans, ont conçu Arcube pour répondre à un constat clé : les programmes de fidélité traditionnels ne profitent qu'à 5 % des passagers réguliers, laissant la majorité des voyageurs sans avantages significatifs. Leur solution propose une démarche inclusive permettant à tous les clients de bénéficier de services après le vol (sélection de sièges, transport d'animaux domestiques, wi-fi à bord, etc.).

Dès leur première année universitaire, Reddy et Lowe ont retenu l'attention de l'office londonien d'Etihad Airways. Après une période de négociation relativement courte, un accord a été rapidement conclu faisant de ce géant aérien à 10 000 employés leur premier client. En deux ans, Arcube a permis à 1 300 passagers d'Etihad de personnaliser leur expérience voyage, générant 1,6 million USD de revenus supplémentaires pour la compagnie aérienne, augmentant les dépenses moyennes par client de 10,3 % et renforçant la satisfaction de leur client.

Le co-fondateur Harvey Lowe a déclaré : « Tout l'enjeu était de contacter la bonne personne au bon moment ; nous avons une entière confiance en ce que nous proposons, mais pénétrer le secteur des compagnies aériennes est notoirement difficile. Ainsi, une réponse positive d'Etihad signifiait tout pour nous et confirmait que nous étions sur la bonne voie. »

« Chez 216 CAPITAL, nous croyons fermement en la proposition de valeur d'Arcube et en leur capacité à exécuter leur vision ambitieuse et à se développer au-delà de l'industrie du transport aérien. Nous sommes convaincus qu'ils sauront tirer parti du vivier de talents tunisiens comme un atout majeur pour surmonter les défis, améliorer leur produit et mettre en oeuvre une technologie de pointe.

De plus, l'Afrique représente un marché touristique en pleine expansion, où les compagnies aériennes, les acteurs de l'hôtellerie et d'autres opérateurs cherchent à enrichir leur offre et à rester compétitifs. La Tunisie continue de renforcer son positionnement en tant que point d'entrée stratégique sur ce marché en pleine croissance », a affirmé Dhekra Khelifi, Partner à 216 Capital Ventures.

Avec 14 compagnies aériennes déjà en discussions, Arcube vise à étendre son offre à l'ensemble de l'écosystème du voyage, incluant locations de voitures, croisières et hôtels. Forte de résultats probants et des alliances stratégiques, la startup s'impose d'ores et déjà comme un acteur incontournable pour réinventer la fidélité dans l'industrie du voyage.