Tunisie: Environ 400 enfants atteints de bronchiolite en 24 heures à l'hôpital Béchir Hamza - Quelles sont les causes ?

Le Dr Khaled Mneif, chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Béchir Hamza à Tunis et président de l'Association de pédiatrie, a évoqué la propagation du virus de la "bronchiolite" chez les enfants et les nourrissons, ainsi que les risques associés à cette maladie et les mesures préventives à adopter pour protéger les plus jeunes contre cette infection.

Lors de son passage ce mardi 18 février 2025 sur Jawhara FM, le Dr Mneif a expliqué que la bronchiolite est une infection virale qui touche principalement les enfants de 6 mois à 2 ans. Elle entraîne une gêne respiratoire et, dans certains cas, nécessite une hospitalisation.

"Cette maladie n'est pas nouvelle, elle se répète chaque année, mais cette année, elle est survenue plus tard que d'habitude, la vague ayant débuté en janvier et février, alors qu'elle commençait généralement dès le mois de novembre. Cela a conduit à une augmentation des cas dans la population pédiatrique, exerçant ainsi une pression importante sur les hôpitaux et les services de réanimation", a-t-il précisé.

Le Dr Mneif a ajouté que la situation devrait se stabiliser dans les prochains jours, entraînant ainsi une diminution des cas de bronchiolite.

Il a également révélé que l'hôpital Bechir Hamza accueille environ 400 enfants, souffrant de la grippe saisonnière et de bronchiolite, chaque jour et que le service de réanimation ne dispose que de 14 lits, tous occupés par des cas de bronchiolite.

Sur un autre plan, le président de l'Association de pédiatrie a insisté sur l'importance de prendre les précautions nécessaires pour limiter la propagation de la bronchiolite, telles que : ne pas permettre aux personnes souffrant de rhume de s'approcher des nourrissons, aérer régulièrement les pièces, éviter de fumer à la maison et favoriser l'allaitement maternel. Il a également recommandé d'éviter de donner des baisers aux nourrissons pour limiter les risques de transmission.

Le Dr Mneif ajouté que la vaccination contre la grippe saisonnière peut contribuer à réduire les complications liées aux infections virales respiratoires. Dans ce même sens, il a encouragé les parents à respecter les calendriers de vaccination, les vaccins étant disponibles gratuitement pour les citoyens.

Il est à noter que la bronchiolite, aussi appelée inflammation des bronchioles, est une infection respiratoire fréquente chez les jeunes enfants. Elle entraîne une irritation et une accumulation de mucus dans les petites voies respiratoires des poumons, appelées bronchioles. La bronchiolite est généralement causée par un virus, et bien que certains enfants nécessitent une hospitalisation, la plupart se rétablissent avec des soins à domicile.

Les symptômes débutent souvent comme un simple rhume, mais l'infection s'aggrave rapidement, provoquant une toux persistante et un sifflement aigu lors de la respiration. La difficulté respiratoire est l'un des symptômes majeurs de cette maladie, qui peut durer entre une et deux semaines, parfois plus longtemps.