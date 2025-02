Tunisie: Sit-in des doctorants chômeurs devant le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

La Coordination Tunisienne des docteurs et doctorants chercheurs au chômage a organisé mardi matin un sit-in pacifique devant le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, réclamant la régularisation de leur situation et leur affectation dans les plus brefs délais.

La coordinatrice nationale du mouvement, Mariem Dziri, a appelé le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à trouver des solutions radicales à ce problème et à accélérer la publication des décrets relatifs au statut des docteurs chercheurs, dans une déclaration à la TAP. Elle a souligné, dans ce contexte, l'attachement des docteurs chercheurs au chômage à leurs droits légitimes et la poursuite de leurs actions jusqu'à ce que des solutions radicales, justes et équitables soient apportées à ce dossier, afin de mettre fin à toutes les formes de corruption et de travail précaire.

« Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a la capacité d'absorber un pourcentage significatif des doctorants chercheurs, d'après les statistiques récentes qu'ils ont publiés», a-t-elle déclaré. Elle a souligné la nécessité d'une transparence totale dans le processus d'inventaire des postes vacants au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres ministères, afin que la crise du chômage ne s'aggrave pas.