Tunisie: Actes de violence le dimanche dernier au stade de Radès - Une série de mesures annoncées

Le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) a annoncé, lundi, une série de mesures suite aux incidents survenus dimanche dernier au Stade Hamadi Agrebi à Radès, lors de la Supercoupe de Tunisie entre l'Espérance de Tunis et le Stade tunisien, ainsi qu'au match de basket-ball disputé à la salle Mohamed Fatnassi de Bizerte entre l'AS Cimenterie de Bizerte et le Club africain.

Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, en présence du Président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) Moez Nasri, de hauts responsables au ministère de l'intérieur, du président de la Ligue nationale de football professionnel, Boussairi Boujalel et du Directeur général de la Cité nationale sportive, Kaies Bouzayene.

Lors de cette séance, les participants ont souligné que le niveau de violence a pris une tournure dangereuse, menaçant la paix sociale et créant une atmosphère tendue qui attise la haine et alimente les conflits entre les régions, ce qui pourrait affecter la paix et la sécurité du pays, indique un communiqué publié par le MJS sur sa page officielle.

Le ministère a indiqué que, dans le cadre du souci d'assurer le bon déroulement de la saison sportive dans les meilleures conditions, il a été décidé, en coordination avec le ministère de la Justice, d'intérdir l'accès aux stades aux personnes soupçonnées ou reconnues coupables d'incidents violents. La Fédération tunisienne de football est, par ailleurs, appelée à faire respecter la loi en cas d'infraction et d'infliger des sanctions pouvant aller jusqu'à imposer le huis clos aux clubs dont les supporters ont provoqué des actes de violence et des émeutes.

Les médias ont également été appelés à contribuer à la préservation de la paix sociale et à l'éducation des supporters lors des programmes sportifs et à éviter de diffuser des déclarations incendiaires ou tout ce qui pourrait aggraver la situation publique. De leur côté, les responsables de toutes les structures sportives avec leurs diverses spécialisations, des présidents de fédérations et de clubs, des dirigeants, des techniciens et des joueurs, ont été invités à faire preuve de responsabilité et à éviter de faire des déclarations qui pourraient provoquer des tensions régionales et nuire à la sécurité publique.