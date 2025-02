Burkina Faso: Coopération Burkina Faso - Nations unies - Le Premier ministre appelle à une efficience accrue des actions

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le lundi 17 février 2025, la Coordinatrice résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso, Carol Flore-Smereczniak. Cette rencontre a permis de faire le point sur la collaboration entre les deux partenaires et d'évaluer les actions menées en 2024.

«Le Système des Nations unies est présent au Burkina Faso depuis 1966, soit 59 ans d'engagement. Cette audience a été une opportunité pour remercier le chef du gouvernement et faire le point sur nos interventions en matière de développement et d'humanitaire en 2024 », a déclaré Carol Flore-Smereczniak, à l'issue de l'entretien. En 2024, le gouvernement burkinabè avait demandé au Système des Nations unies de recentrer ses actions autour de trois priorités majeures, notamment le système alimentaire, la stabilisation et le relèvement.

Ce recentrage demandé par le gouvernement vise à mettre l'accent sur les secteurs créateurs de richesses capables d'impulser le développement.

Relativement à cette réorientation, la coordinatrice a indiqué que des progrès notables ont été enregistrés dans plusieurs domaines, à savoir l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes ainsi que le développement local et communautaire.

« Concernant le système alimentaire, nous travaillons sur toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation des produits agricoles jusqu'à leur mise sur le marché », a-t-elle expliqué.

Sur le plan humanitaire, en 2024, le Système des Nations unies et ses partenaires ont mobilisé 43 % des fonds nécessaires, soit environ 420 millions de dollars, destinés à l'aide d'urgence. « Ce n'est pas encore suffisant, mais cela constitue une avancée significative », a-t-elle précisé. Au cours de l'audience, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une plus grande efficience dans les interventions du Système des Nations unies au Burkina Faso.

Flore-Smereczniak a rassuré que cette orientation sera scrupuleusement prise en compte, « car c'est une priorité pour nous et nous allons veiller à l'intégrer pleinement dans nos actions ». Abordant la question de la relation entre le Système des Nations unies et le Burkina Faso, la coordinatrice résidente a laissé entendre qu'elle est stable, en ce sens que les visites de haut niveau, dont celle de la sous-secrétaire générale en juillet 2024, ont permis de clarifier et de renforcer la collaboration.