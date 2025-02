Burkina Faso: Secteur de l'hôtellerie - Azalaï Hôtel Ouagadougou renait

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie officielle d'inauguration du complexe « Azalaï Hôtel Ouagadougou », lundi 17 février 2025 à Ouagadougou. C'était sous le très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le complexe hôtelier « Azalaï Hôtel Ouaga-dougou », communément connu sous le nom de « Azalaï Hôtel Indépendance », saccagé lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, renait de nouveau. Afin de rendre officielle et publique cette renaissance, une cérémonie d'inauguration a eu lieu, le lundi 17 février 2025, sous le très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par son Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

A travers cette inauguration, le groupe Azalaï Hôtel Ouagadougou réaffirme son engagement à oeuvrer au développement du tourisme en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Le nouveau complexe hôtelier est constitué de 232 chambres, 11 salles de réunion, 10 Boutiques souvenir, 3 Courts de Tennis, d'un restaurant gastronomique, d'un restaurant pool bar, d'un bar hôtel, d'une piscine, d'un espace de loisirs (spa, fitness), d'une exécutive lounge et d'une navette gratuite.

Le Président du conseil d'administration (PCA) de l'hôtel, Mossadeck Bally a mentionné que c'est un grand bonheur pour lui et ses collaborateurs de procéder à l'inauguration de l'établissement hôtelier après 10 ans de halte et de chômage pour ses agents. Il a signifié qu'avec l'engagement et la confiance de ses collaborateurs, ils ont pu reconstruire cet édifice qui a un nouveau visage avec foi et passion. « Et c'est cette foi inébranlable en l'avenir du Faso, qui nous a permis de réaliser cet investissement majeur, qui a nécessité la mobilisation de 24 milliards FCFA, en fonds propres et en dettes et a créé plus de 500 emplois directs et indirects », a-t-il expliqué. Il a donc été reconnaissant aux institutions financières qui ont contribué à la réalisation du projet.

Contribuer au développement du tourisme

Il a cité, entre autres, la BOAD, Coris Banque, SFI et SUNU Assurance. « Je remercie les autorités burkinabè, les partenaires financiers et institutionnels, les collaborateurs, les clients fidèles qui ont cru au projet », a notifié Mossadeck Bally. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souligné que l'inauguration de Azalaï Hôtel Ouagadougou s'inscrit dans la vision stratégique qui est de placer l'hôtellerie et le tourisme parmi les piliers du développement économique du Burkina Faso.

Pour lui, l'établissement hôtelier vient renforcer l'offre touristique nationale et illustre l'ambition de hisser le Burkina Faso au rang des grandes destinations africaines. Il a donc félicité les premiers responsables de l'hôtel pour la réouverture officielle. « Je suis convaincu que cette synergie entre acteurs publics et privés contribuera à dynamiser davantage notre industrie touristique et à positionner notre pays comme une destination de choix en Afrique », a-t-il déclaré.

Le ministre de Communication, la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a confié qu'après l'événement tragique de 2014, le gouvernement burkinabè a accompagné la rénovation de l'établissement qui est devenu un joyau encore plus resplendissant, donnant l'envie de la découvrir. Il a dit que la réouverture de Azalai Hôtel Ouagadougou vient encore prouver aux yeux du monde entier que le Burkina Faso est toujours fréquentable. A l'orée de la tenue de la 29e édition du FESPACO, il a invité les festivaliers, les investisseurs, les hommes d'affaires, les clients fidèles à venir visiter le Burkina Faso pour le développement de la Nation.