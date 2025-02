Tunisie: Ligue 1 - 20e journée/CAB - Avec le moral en hausse !

À Métlaoui, on fera en sorte de rester sur la courbe ascendante...

Depuis quelques semaines, les Cabistes enchaînent de bons résultats qui lui ont permis de s'éloigner un peu de la zone dangereuse. Mais juste momentanément! Les derniers classés demeurent dans un mouchoir de poche. Au CAB, on sait qu'une nouvelle victoire aura pour effet immédiat de disputer le reste de l'exercice avec une certaine sérénité. On sait également que le déplacement à Métlaoui ne sera pas de tout repos.

Toutefois, les Cabistes ne voudront pas non plus s'arrêter en si bon chemin. Les progrès enregistrés ces derniers temps, sur le double plan des résultats et de la prestation, sont un signe de cette métamorphose du CAB. Et dans la foulée, l'équipe de Hidoussi a appris à gagner hors de ses bases. Contre l'ESM, il n'est donc pas exclu qu'elle ramène des points de ce «voyage» périlleux dans le Sud.

Milieu renforcé

La succession des matches a aidé le staff technique à corriger progressivement les défaillances constatées ici et là dans les différents compartiments de jeu.

Le résultat est que l'attaque a appris à concrétiser les occasions en buts et quand on marque, il y a de fortes chances de gagner. Et là c'est la préparation psychologique qui doit primer. Sofiene Hidoussi saura trouver, à n'en point douter, les mots adéquats pour booster les joueurs.

Quand on possède des attaquants comme Momar Diop Seydi, Noureddine Ayende voire Favour, de vraies forces de la nature dans le compartiment offensif, il est sûr qu'ils pèseront de tout leur poids sur la défense adverse pour la déstabiliser. Avec un entrejeu bien étoffé, constitué d'Alhassan Konte, Abdou Seydi qui retrouve le milieu et Aymen Amri soutenu sur le côté droit par Guessmi, le CAB tentera de neutraliser son vis-à-vis pour «bloquer» les tentatives d'attaque. Finalement l'équipe qui gagnera la bataille du milieu du terrain aura le plus de chance de remporter la décision.

Derrière, il ne reste plus qu'à la défense de rester bien concentrée jusqu'au bout pour éviter d'encaisser des buts évitables !

Défenseurs et gardien de but ont certainement retenu la leçon des «bourdes» commises contre le CSS et le ST (aller et retour).