Congo-Kinshasa: Reprise des combats entre FARDC et M23 après plusieurs jours d'accalmie à Lubero

Les combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont repris ce mardi 18 février sur plusieurs fronts dans le territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, après des jours d'accalmie.

Selon des sources locales et sécuritaires, des affrontements sont signalés dans plusieurs villages, notamment à Mambasa, Ndoluma et Lubango. C'est vers 4 heures locales ce mardi matin que des affrontements ont éclaté entre les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise.

Les rebelles ont attaqué quatre positions des FARDC sur l'axe Mambasa-Ndoluma, ainsi que sur les axes Mambasa-Lubango, Mambasa-Mutongo et Bingi-Mutongo, à environ 60 kilomètres de Lubero-centre. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Kanyabayonga et Kirumba, rapportent les mêmes sources. D'autres combats sont également signalés à Butsorovya, au sud de Lubero-centre.

Des sources sécuritaires confirment ces affrontements sans donner d'autres précisions. La société civile locale indique que face à cette nouvelle escalade des combats, un déplacement massif de populations est observé. D'autres sources dans la zone rapportent que la tension est vive dans la région. Les deux camps reçoivent des renforts d'hommes et de munitions.