Congo-Kinshasa: Beni - L'UNPC sensibilise à la lutte contre la désinformation en temps de guerre

L'Union nationale de la presse du Congo (UNPC) antenne de Beni (Nord-Kivu) a sensibilisé, lundi 17 février, une cinquantaine de journalises, bloggeurs et influenceurs à la lutte contre la désinformation en temps de guerre. Cette organisation a organisé cette activité en collaboration avec en collaboration avec l'ONG Benevolencia et Media for Dialogue.

Le responsable de l'UNPC, Mustafa Mulonda, a expliqué que l'organisation de cette sensibilisation part du constat selon lequel, à Beni (Nord-Kivu), il se dégage deux tendances parmi les professionnels des médias, les bloggeurs et les influenceurs.

Les pro et anti-M23

Il dit avoir constaté que la profession journaliste est scindée en deux :

« Nous avons constaté qu'il y a des journalistes pro-M23, journalistes entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas de vrais. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a des journalistes pro-gouvernementaux. Ils se disent journalistes patriotiques. Tout ce que nous leur demandons, c'est de rester professionnels et de respecter les faits ».

Jonas Kasereka, coordonnateur des activités au sein de l'ONG Benevolencia, a rappelé pour sa part que les journalistes ne doivent pas oublier qu'ils ont un rôle social à jouer, celui de diffuser des informations utiles à la société et capables d'apaiser les tensions, et non les attiser.

« Le journaliste doit être du côté de sa profession. Il doit se rassurer qu'une information est pour le bien de la communauté, qu'elle va calmer les tensions, au lieu de les amplifier. Et donc, ils doivent voir dans leur déontologie, la responsabilité sociale de leur métier, et c'est là où ils doivent puiser toute la force pour servir leurs communautés », a-t-il souligné.

Cette activité a connu également la participation en ligne du porte-parole des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF dans le grand-Nord Kivu.