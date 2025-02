Burkina Faso: Ziniaré - Naaba Sanem annonce un « nabasga inclusif »

Le chef de Ziniaré, Naaba Sanem célèbre du 17 au 23 février 2025, la 5e édition de son Nabasga, fête traditionnelle.

Pour l'édition 2025, Naaba Sanem a annoncé une fête traditionnelle « riche et inclusive ». Débuté ce lundi 17 février 2025, le Nabasga 2025 du chef de Ziniaré se veut un moment de valorisation des valeurs traditionnelles et de communion entre les communautés vivantes dans son ressort territorial.

« Pour cette édition, nous avons prévu des activités diversifiées qui reflètent notre attachement à nos valeurs et notre ouverture au dialogue et à la modernité », a affirmé Naaba Sanem, devant un parterre de journalistes.

Au menu des festivités royales, il a énuméré, entre autres, une visite de réconfort et de solidarité aux orphelins du centre des Soeurs de Guiloungou, une séance d'échanges sur les rites et traditions avec les jeunes, un entretien avec les Forces de défense et de sécurité, l'institution d'un village des communautés pour renforcer l'unité et la cohésion sociale.

Naaba Sanem y a aussi ajouté des activités sportives telles que la lutte traditionnelle, du tir à l'arc et un

cross populaire mettant en avant les personnes vivant avec un handicap. Toutes ces activités sont au rythme de prestations artistiques, mettant en lumière le patrimoine culturel à travers la musique, la danse, les arts traditionnels.

« Le Nabasga 2025 est une invite à la redécouverte et à la transmission de nos traditions. Dans un monde en constante mutation, il est essentiel de préserver notre identité culturelle, tout en favorisant le dialogue et l'inclusion sociale », a expliqué Naaba Sanem. A l'en croire, cette célébration va permettre de renforcer les liens entre générations, ravive en chacun l'esprit de partage et projette d'image d'une communauté unie et dynamique.

En lien avec le thème de la présente édition qui est « la culture comme levier de développement, rôle des autorités politiques et administratives dans la promotion et la valorisation de nos traditions », une rencontre d'échanges est prévue avec les services déconcentrés de l'Etat et les populations, afin de renforcer le dialogue et améliorer la collaboration entre les citoyens et les autorités locales dans un esprit de développement participatif.