Cote d'Ivoire: Hausse de 125% du résultat net de la société Sucrivoire en 2024.

Le résultat net de la société ivoirienne Sucrivoire qui produit et commercialise du sucre, a connu une hausse de 125% à l'issue de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023, selon le rapport d'activité fin quatrième trimestre 2024 établi par la direction de cette entreprise.

Ce rapport a mis en exergue un résultat de 2,590 milliards de FCFA contre un résultat déficitaire de 10,324 milliards de FCFA en 2023.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 19,084 milliards avec une niveau de 87,219 milliards FCFA.

Quant au résultat d'exploitation, il se situe à 8,076 milliards FCFA contre - 4,911 milliards FCFA en 2023(+264%). «Cette performance résulte de plusieurs facteurs : une réduction importante des arrêts d'usine pour pannes et entretiens, notamment durant les mois de novembre et décembre 2024, l'amélioration de la richesse de la canne (teneur en sucre), permettant une production accrue et, par conséquent, une marge plus élevée, la réduction des pertes des processus de fabrication, contribuant à une production de sucre optimisée» a laissé entendre la direction de Sucrivoire.

Concernant le résultat des activités ordinaires, il s'est établi à 3,410 milliards de FCFA contre - 9,282 milliards de FCFA en 2023, soit une amélioration de +137%.

Quid des perspectives de la société ? Sur ce point, la direction de l'entreprise note que les perspectives pour les années à venir sont encourageantes, avec une production de sucre en hausse. «Ce qui contribuera à renforcer notre position sur le marché et à favoriser le développement ainsi que la diversification de nos activités», ajoute-t-elle. Elle se dit rester fermement engagé à construire un avenir prospère et durable en intégrant pleinement des pratiques agricoles et industrielles responsables au coeur de ses opérations.

«Grâce à une gestion financière rigoureuse et un plan d'investissement ambitieux nous sommes déterminés à répondre aux défis futurs tout en renforçant notre impact positif sur l'environnement et les communautés», ont encore souligné les dirigeants de Sucrivoire. Selon eux, ces actions stratégiques leur permettront d'avancer avec confiance vers un développement durable à long terme.