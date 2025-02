Sénégal: A Thiès, Abdourahmane Diouf promet plus de soutien aux centres de recherche et d'essai

Thiès — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, a promis que son département va soutenir davantage les 23 centres de recherche et d'essai (CRE) disséminés à travers le pays.

« Tous ces centres de recherche et d'essai (CRE) seront davantage soutenus par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation », a-t-il assuré Abdourahmane.

« Les jeunes Sénégalais, que j'ai vus aujourd'hui à Pout, à Tivaouane et à Thiès, méritent d'être soutenus parce que c'est aussi cela l'avenir de la recherche et de l'innovation au Sénégal », a ajouté le ministre de l'Enseignement supérieur, venu visiter lundi les trois CRE de la région de Thiès, implantés à Pout, Tivaouane et Thiès.

Il a soutenu que ces structures sont « extrêmement utiles, mais ne sont pas encore très connus par les Sénégalais ».

Ces structures, mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation dans certaines grandes villes du Sénégal, visent à promouvoir la recherche et l'innovation chez les jeunes, a-t-il expliqué.

« Nous en avons 23 en ce moment pour permettre à la jeunesse du pays, garçons et filles, de s'adonner à la recherche et à l'innovation », a signalé Abdourahmane Diouf, selon qui ce sont des outils permettant de « déceler les talents de la jeunesse sénégalaise pour les exprimer ».

Il a indiqué que sa tournée dans les centres de Pout, Tivaouane et Thiès était motivée par son ambition de « participer à la vulgarisation des CRE qui méritent d'être connus par les populations sénégalaises ».

« Je suis émerveillé, parce que la recherche a beaucoup de dimensions, l'innovation également. Il ne suffit pas d'être docteur ou ingénieur pour pouvoir innover ou faire de la recherche », a dit le ministre.

Il considère que jeunes talents doivent bénéficier de plus de palace dans la recherche et l'innovation.

« Les Sénégalais ont beaucoup de talent, surtout à cet âge-là, il est important de leur donner un cadre, un centre de référence où ils peuvent venir exprimer leur talent », a-t-il poursuivi. Il s'est réjoui d'avoir vu beaucoup de corps de métier s'exprimer dans les CRE qu'il a visités.

En plus des femmes transformatrices de céréales, de cacahuètes, de mangues en marmelades, à Pout, il a évoqué l'exemple des jeunes de Tivaouane et de Thiès, qui s'adonnent à l'informatique et à la robotique.

« A Thiès particulièrement, on les a vus faire du solaire, tout ce qui est relatif à l'emballage », a encore rapporté Abdourahmane Diouf, avant de magnifier le travail des sourds-muets du CRE de Thiès.

»Il y a eu beaucoup de projets qui m'ont émerveillé, mais le coup de coeur lié à l'émotion pratiquement, c'est le projet présenté par les sourds-muets. Ils ont pu nous démontrer aujourd'hui que même s'ils n'ont pas fait de longues études, il était possible de les recycler, au sens positif du terme, pour leur donner un métier », a-t-il commenté.

« A Thiès, nous avons vu des jeunes sourds-muets qui sont initiés à la réparation des ordinateurs et qui nous ont fait une démonstration convaincante », s'est réjoui le ministre de l'Enseignement supérieur.