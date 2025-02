Congo-Kinshasa: Projet « Réponse multisectorielle d'urgence » - plus de 33 000 personnes bénéficient de l'assistance de Caritas-Congo

Lancé récemment dans la province de Kwilu par Caritas-Congo, le projet « Réponse multisectorielle d'urgence en eau, hygiène et assainissement et en protection pour la population déplacée et vulnérables dans les zones de santé de Bagata et Kikongo, dans la province de Kwilu », cible des personnes déplacées affectées par la crise aiguë due aux violences des milices Mobondo, initiées à Kwamouth, dans la province de Maï-Ndombe, et propagées aux provinces de Kwango et Kwilu qui sont actuellement dans les zones de santé de Bagata et de Kikongo.

Prévu pour une durée de neuf mois, le projet financé par le Fonds humanitaire en République démocratique du Congo cible au total 33 400 bénéficiaires directs dont 7 858 femmes, 9 198 filles, 7 270 hommes et 9 074 garçons; mais aussi 36 3452 bénéficiaires indirects dont 120 669 pour Bagata et 242 783 pour Kikongo.

L'objectif est d'assurer une réponse multisectorielle d'urgence en matière de protection de l'enfant, de violences ayant pour base le genre et répondre aux besoins humanitaires en eau, hygiène et assainissement de la population déplacée et vulnérable dans les zones de santé de Bagata et Kikongo, province de Kwilu, afin de répondre aux besoins critiques en matière de sécurité, de dignité et de résilience communautaire.

La mise en oeuvre de ce projet vise trois domaines d'intervention. S'agissant des activités en eau, hygiène et assainissement qui représentent 60% du projet à mettre en oeuvre, la Caritas Congo procèdera à une distribution des kits hygiéniques d'intimité en faveur de 108 femmes et 92 filles en âge de procréation, à une mise en place de systèmes de collecte d'eau de pluie dans la structure sanitaire et les écoles, à la construction de quatre forages d'eau dont deux par zone de santé, de quatre écoles, de huit centres de santé et de huit latrines hygiéniques et douches.

Pour ce qui est du volet violences ayant pour base le genre qui représente 20% du projet, les activités retenues prennent en compte la formation professionnelle et la dotation de kits en faveur des femmes et de filles survivantes ou à risque de ces violences, l'identification des établissements de soins de santé pour référencement, accompagnement et suivi des survivantes de violences pour une prise en charge médicale appropriée.

Ce volet prévoit aussi la distribution des kits de dignité aux femmes et aux groupes les plus vulnérables par l'intermédiaire des établissements de soins de santé ciblés, le renforcement des capacités des prestataires et relais communautaires en violences ayant pour base le genre et la sensibilisation de la communauté à la prévention, aux mesures d'atténuation de ces violences, aux services de prise en charge disponibles.

Quant au dernier volet qui concerne la protection de l'enfant qui représente aussi 20% du projet, il sera question d'organiser des sessions de sensibilisation communautaire pour informer sur les dangers de la séparation familiale. Il sera aussi question de former des pairs éducateurs au sein des communautés pour mener des campagnes de sensibilisation à la protection des droits des femmes et des enfants et de former le personnel sur les droits humains et la protection des personnes déplacées.

Notons que la cérémonie de lancement de ce projet a été organisée séparément dans deux localités distinctes, à savoir Bagata pour la zone de santé de Bagata, et Fatundu pour la zone de santé de Kikongo.