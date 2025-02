Algérie: Sonelgaz - Adjal examine les opportunités de partenariat avec une délégation de JETRO

ALGER — Le Président-directeur Général de Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu, lundi à Alger, une délégation de l'Organisation japonaise du Commerce extérieur (JETRO), avec laquelle il a examiné les opportunités de coopération et de partenariat entre le Groupe et les sociétés japonaises, indique un communiqué du groupe public.

La rencontre de M. Adjal avec la délégation japonaise composée de 15 sociétés japonaises et conduite par le Directeur général de JETRO- Europe, Akihiko Aki Tamura, s'est tenue au niveau de la Direction générale de Sonelgaz, en présence de l'ambassadeur du Japon en Algérie, M. Suzuki Kotaro, et de cadres dirigeants du Groupe, ajoute le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail qu'effectue la délégation japonaise en Algérie, pour s'enquérir des différents secteurs économiques, notamment le secteur de l'énergie, et entre dans le cadre "des efforts de Sonelgaz visant à renouveler ses relations de coopération avec les opérateurs économiques japonais".

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué les relations historiques profondes entre l'Algérie et le Japon, précise le communiqué, ajoutant que M. Adjal a souligné "l'intérêt des hautes autorités du pays à encourager la présence des sociétés japonaises dans le marché algérien qui offre un climat d'affaires propice".

A cette occasion, le premier responsable du Groupe a passé en revue le niveau d'expertise et d'expérience de Sonelgaz dans son domaine de compétence énergétique, notamment en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz, outre son activité dans les industries électriques et gazières, les services fournis en matière d'exportation de l'énergie et des équipements électriques et gaziers.

M. Adjal a également évoqué les projets stratégiques en cours de réalisation par le Groupe, notamment le programme des énergies renouvelables et le projet d'interconnexion nord-sud, ainsi que le projet de raccordement électrique entre les réseaux algérien et italien pour exporter de l'électricité propre vers l'Europe via l'Italie, souhaitant profiter de l'expérience et de l'expertise des entreprises japonaises pour les concrétiser.

De son côté, l'ambassadeur du Japon en Algérie s'est félicité de la volonté des hautes autorités du pays d'accueillir les investisseurs japonais en Algérie, soulignant que les autorités japonaises partagent avec leurs homologues algériennes, la même vision au regard des opportunités d'investissement importantes offertes par le marché algérien, y compris la société Sonelgaz".

L'ambassadeur japonais a également précisé que la visite de travail effectuée par la délégation de sociétés japonaises en Algérie s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des domaines de partenariat et d'investissement.

Dans cette optique, le PDG de Sonelgaz a proposé "la mise en place d'un groupe de travail pour étudier et examiner les opportunités de coopération entre Sonelgaz et les sociétés japonaises, et de rédiger un protocole d'accord qui encadrera cette coopération et accélérera la cadence de travail sur le projet de ce partenariat visant à insuffler un nouvel élan aux relations économiques entre les deux pays".

Le groupe a indiqué dans son communiqué qu'une réunion de travail a eu lieu entre les représentants de 15 sociétés japonaises et des cadres dirigeants de Sonelgaz, au cours de laquelle un plan d'action a été convenu pour étudier le projet de cette coopération.