Algérie: Journée nationale du Chahid dans les wilayas du Centre - Recueillement, hommages et projet de développement au coeur de la commémoration

TIZI-OUZOU — Des activités multiples ont caractérisé, mardi, la commémoration de la Journée nationale du Chahid (18 février), dans les wilayas du Centre, alternant recueillements, hommages et rappels des grands moments de la Révolution, ainsi que le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement.

Les cérémonies, marquées dans la wilaya de Tipasa par la présence du ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, se sont ouvertes par des recueillements à la mémoire de chouhada tombés au champ d'honneur pour libérer le pays du joug colonial français.

A Tipasa, et après le recueillement, M. Hidaoui a, notamment, supervisé le lancement d'une session de formation sur la gestion des plateformes numériques dédiées aux organisations de jeunesse.

A Bejaia, diverses activités sont organisées à travers toute la wilaya.

Dans certaines communes, à l'instar de Kherrata, Draa El Gaid et Timezrit, les populations en ont profité pour revivifier certains souvenirs douloureux, particulièrement les bombardements subis en 1961 à Bradma et Kherrata, marqués par le sacrifice, respectivement de 23 et 18 chahid, alors qu'au village El Kalâa de Timezrit la population a rendu hommage à six (6) martyrs fusillés sans le moindre procès, sur la place publique.

Au plan économique et du développement local, les autorités ont posé la première pierre d'un programme de 600 logements à Oued Ghir avec des équipements publics intégrés, dont un lycée, un collège et une école, un siège d'une sûreté urbaine et une polyclinique. Il a été aussi procédé au branchement au réseau électrique d'exploitations agricoles à Amizour, avant de faire le point sur l'état d'avancement du chantier du centre anti-cancer, sur le point d'être livré et mis en fonction.

La wilaya de Médéa a marqué l'évènement par le raccordement de 240 foyers ventilés à travers la commune de Derrag, au réseau de gaz naturel.

Ce raccordement a touché des foyers situés au niveau des agglomérations urbaines secondaires d'El-Kettar et Ain-Beida mettant fin à la corvée de bonbonnes de gaz butane qu'enduraient les habitants.

L'aspect économique a aussi imprégné la commémoration de la Journée nationale du Chahid à Bouira ou il a été procédé à l'inauguration d'une antenne de la Caisse régionale de la mutualité agricole à Haizer. Dans la commune d'El Hachimia, un hommage a été rendu au chahid Dilmi El Hachemi au niveau du CEM Mourad Omar, alors que la veille, l'université Akli Mohand Oulhadj a abrité une rencontre sur le parcours héroïque du commando de la wilaya IV historique.

Dans la wilaya de Blida, le volet économique a été aussi au coeur des activités commémoratives. Les autorités locales, ont procédé, à l'occasion, à la mise en service de nombreux projets destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens, dont le raccordement, pour un montant de 170 millions de DA, de 330 foyers de la cité Sefsaf (commune de Djebabra) au réseau électrique, ainsi que d'un groupe scolaire à la cité Ben Ramdane à Chebli, et de quatre classes d'extension, dans la même commune.

La commémoration a été aussi marquée par la pose de la première pierre d'autres projets, notamment des établissements scolaires au profit de la commune de Bouinan.

A Djelfa, la Journée a été particulièrement l'occasion pour rappeler les grands événements de la guerre de libération nationale à travers une exposition de photos abritée par le musée du moudjahid et une conférence traitant de plusieurs aspects de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 et rappelant les sacrifices des moudjahidine pour libérer le pays du joug colonial français.

Les autorités locales de la wilaya d'Ain Defla ont saisi l'occasion pour donner le coup d'envoi d'une caravane culturelle sur le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale et distribuer un lot d'ouvrages édités par le ministère de la Culture et des Arts au profit de 5 communes.

En outre, des veuves de chahid, les élèves lauréats du concours du meilleur dessin sur la Journée nationale du chahid et du concours national de cross-country des jeunes et des collectivités locales, ont été honorés.

A Tizi-Ouzou, les anciens moudjahidine, Louhi Mouloud, Ghanes Remdhane et Benmhenna Melha, la moudjahida et veuve de chahid, ainsi que des ayants droit, famille du chahid Imarzouken Ahmed, ont été honorés par les autorités locales. Il a été, également, procédé, à l'occasion, à l'inauguration d'un monument historique à Larbaâ N'Ath Irathen à la mémoire de 388 chahids et à la baptisation de la gare ferroviaire du boulevard Stiti Ali (ville de Tizi-Ouzou) au nom du défunt moudjahid Badkof Mohamed.

A Boumerdes, il a été procédé à la ré-inhumation des restes des chahids Mokhtar Nionouh et Chara Omar dans la commune de Beni Amrane, et de Mohamed Behar à Ammal.

La journée a été aussi marquée par la distribution de logements dans différents segments, l'inauguration d'un groupe scolaire de remplacement de l'école primaire Mokhtar Fertas et d'un autre groupe scolaire à la cité 700 logements de Thénia.

Dans cette même wilaya, les autorités locales ont posé la première pierre de plusieurs projets dont une école primaire, un CEM et une polyclinique à Mouaïssia dans la commune de Hemmadi.

A Chlef, les autorités locales ont inauguré la placette de la cité El Hassania et d'un stade de proximité en gazon synthétique à Bokâat Hamlil (commune de Zeboudja). Une visite de l'ex-centre de torture de Sidi Akacha a été aussi organisée.

La commémoration de la journée du Chahid dans les wilayas du Centre a été une occasion pour rappeler les sacrifices consentis et le prix payé pour la libération du pays et pour souligner l'impératif du devoir de mémoire afin d'inspirer l'action de chacun et de tous dans l'effort du développement et de l'épanouissement national.