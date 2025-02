Tunisie: 64,1% des PME bénéficiaires en 2023 - Un retour progressif au niveau d'avant COVID

Près de 64,1% des PME ont réalisé un bénéfice en 2023, se rapprochant du niveau d'avant la crise du COVID (71% en 2017), selon la 7ème édition du baromètre de la santé de la PME «MIQYES» dont les résultats ont été présentés, mardi, à Tunis, lors d'un forum organisé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Il s'agit d'une preuve de résilience dans un contexte international et national difficile, d'après l'économiste Abdelkader Boudriga, qui a présenté ce baromètre. Il ressort de ce baromètre effectué sur un échantillon de 502 PME de différents secteurs d'activité, que 31,1% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires régresser contre 43,9% en 2022, et ce malgré une décélération de la croissance en 2023.

Les PME ont investi plus pour le maintien des activités (36,7%). Ainsi, au cours de l'année 2023, moins d'une PME sur cinq a investi dans de nouvelles activités. Dans le futur, seulement une PME sur deux, envisage de s'engager dans de nouvelles activités.

Il en ressort, en outre, que 71,2% des PME dirigées par des femmes (12,2% des PME), ont réalisé un bénéfice en 2023. Toujours d'après cette enquête, les PME tunisiennes sont majoritairement locales (69%) et 12% seulement, sont exportatrices. L'UE constitue la destination principale des PME exportatrices (57%), suivie de l'Afrique du Nord (20%). Les PME qui exportent le plus sont, essentiellement, situées dans les régions côtières.

L'obtention de nouveaux marchés a diminué en 2023 et se situe à son plus bas niveau depuis 2016. La dynamique de la croissance des activités des PME est, principalement, tirée par le secteur privé face à une faible dynamique des marchés publics, en lien avec les difficultés macroéconomiques financières du pays et la politique de maîtrise des coûts et des frais de fonctionnement de l'acheteur public. C'est dans ce contexte que 23,9% des PME ont obtenu des nouveaux marchés avec le gouvernement et 59,1% ont décroché de nouveaux marchés privés.

Un accès au financement toujours difficile

De plus, la majorité des PME tunisiennes continuent à considérer que l'accès aux financements est assez difficile, à l'exception du leasing qui demeure la source de financement la plus accessible pour 55,4% des PME. Les PME des régions intérieures sont les plus contraintes financièrement, notamment, celles de la région du Nord/Centre Ouest.

48,6% des PME tunisiennes se sont auto-exclues financièrement (aucune demande de financement), en raison d'un historique de refus des financements bancaires, mais, aussi, des limitations en lien avec les exigences des financements bancaires comparativement au leasing, en particulier.

En ce qui concerne les recrutements, 54,4% des PME ont embauché en 2023, avec environ 27 000 emplois nets créés. La dynamique de recrutement a, cependant, décéléré comparativement à 2022 et la période avant COVID.

Sur un autre plan, 36,1% des entreprises ont, au moins, une initiative environnementale/RSE. Toutefois, cet engagement est freiné par le manque de ressources financières et le manque de soutien gouvernemental.

D'après le Baromètre MIQYES, malgré un contexte national et international difficile, 60% des PME se disent optimistes à l'égard à de la situation économique du pays. Il est à noter que l'entrepreneuriat en Tunisie demeure fondamentalement une affaire de famille avec 73,4% de PME familiales.