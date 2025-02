Tunisie: Festival de la chanson tunisienne - Du 8 au 15 mars à la Cité de la Culture

Le 28 février, à partir de 15h00, les différents gouvernorats et régions de la République seront le théâtre de divers spectacles musicaux, à l'occasion de la 23ème édition du festival de la chanson tunisienne qui se déroulera officiellement du 8 au 11 mars 2025 à la Cité de la Culture Chadli Klibi sous le slogan « La Tunisie chante », a-t-on annoncé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse.

Les spectacles auront lieu à la rue Habib Bourguiba dans la capitale et dans plusieurs espaces et seront organisés par les instituts de musique en partenariat avec les délégations régionales des affaires culturelles.

L'édition actuelle du Festival de la Chanson, comme l'a annoncé Taher Guizani, sera marquée par une rencontre le 6 mars au Palais Nejma El Zahra au cours de laquelle plusieurs artistes, compositeurs et distributeurs débattront de la réalité et de l'avenir de la chanson tunisienne.

Le programme du festival comprend trois concours : le concours de nouvelles chansons, auquel participeront 13 oeuvres ; le concours de musique, auquel participeront 10 oeuvres ; et le concours d'interprétation en solo.

La 23e édition accueillera non seulement de jeunes noms, mais aussi des noms connus de la scène artistique tunisienne et arabe, avec notamment le retour de l'artiste Chokri Bouziane, qui participera au concours de la nouvelle production avec une chanson intitulée « Mon seul défaut », composée par lui et écrite par Hatem Guizani.

L'événement s'ouvrira avec « Imagine » de Karim Thlibi, un spectacle qui mêle musique et arts de la scène et qui est basé sur le roman « Demain... Le Jour du Jugement » de Mohsen Ben Nefissa.

Guizani a dévoilé les noms des invités d'honneur de cette édition : Najat Attia et Nawal Ghacham participeront aux deux soirées de présentation du concours, les 9 et 10 mars, et Nabiha Karaouli, qui prendra part à la cérémonie de clôture de l'événement.

Il s'agit de noms qui ont marqué les débuts du Festival de la chanson, créé en 1986.

Afin d'instaurer une culture de l'évaluation et de la critique, a indiqué le directeur du festival, une réunion d'évaluation sera organisée le 13 mars pour répondre à la question « Le festival et après ? afin de formuler des recommandations pour les prochaines éditions.

Concernant la symbolique de l'affiche officielle du festival, le directeur a indiqué que la femme représente la Tunisie, et le choix de s'asseoir sur une chaise tout en jouant sur la rue Habib Bourguiba est dû à la symbolique de cette rue, qui est proche du théâtre municipal et de l'Institut supérieur de musique, ainsi qu'à la révolution historique qui s'y est déroulée.

La 23e édition du Festival de la chanson est organisée par la Fondation nationale pour le développement des festivals et des manifestations culturelles et artistiques en partenariat avec la Fondation du théâtre lyrique, la Fondation tunisienne des droits d'auteur et des droits voisins, la Direction de la musique et de la danse et le Centre des musiques arabes et méditerranéennes.

La conférence de presse s'est déroulée en présence des représentants des coorganisateurs, ainsi que d'un certain nombre d'artistes et de représentants des médias.

Les événements officiels du festival et la journée d'évaluation auront lieu pendant le mois de Ramadan et coïncideront avec le 41e festival de Médina qui s'étend sur tout le mois de Ramadan.