Tunisie: Caire/8e salon sur l'énergie EGYPES 2025 - Fatma Thabet Chiboub expose la stratégie nationale dans le domaine des énergies

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Fatma Thabet Chiboub a participé, lundi 17 février 2025, aux travaux de la Conférence et du 8ème salon sur l'Energie en Egypte « Egypt Energy Show : EGYPES », organisée cette année sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi sur le thème : « Construire un avenir énergétique sûr et durable », en présence de l'ambassadeur de Tunisie en Egypte et de plusieurs ministres et chefs d'Etat européens et et étrangers.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie a participé à un atelier sur les « approches de la sécurité énergétique et de la compétitivité industrielle » sous la supervision du ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Karim Badawi, en présence du commissaire de l'Union africaine pour l'infrastructure, l'énergie et la numérisation, le Dr Amani Abouzeid et du ministre yéménite du pétrole et des minéraux, Said Sulaiman Al Shamsi.

S'exprimant sur la résilience du secteur industriel face aux fluctuations mondiales, la ministre Fatma Thabet Chiboub a mis l'accent sur la stratégie de la Tunisie, principalement basée sur des partenariats stratégiques avec les pays de l'UE et avec l'Algérie et l'Italie à travers le gazoduc transtunisien vers l'Italie et l'achèvement du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, qui entrera en service à la fin de 2028, contribuant à fournir un approvisionnement énergétique plus sûr et durable avec un échange accru d'électricité générée à partir des énergies renouvelables.

La ministre a déclaré que les principales orientations de la stratégie nationale pour l'industrie et l'innovation sont basées sur le soutien à la recherche et au développement technologique, la promotion de la coopération entre les universités et les entreprises industrielles, le développement de l'infrastructure industrielle et technologique, l'attraction des investissements directs étrangers, la facilitation des procédures, le soutien aux petites et moyennes entreprises et l'amélioration de la qualité et de la productivité des PME.

Le ministre a indiqué que le choix stratégique de l'Etat tunisien a permis de réaliser une relance du secteur industriel, considéré aujourd'hui comme un moteur essentiel de la croissance économique, notant que la Tunisie a réussi à développer et dynamiser le secteur des composants automobiles qui occupe la deuxième place au niveau africain.

D'autres secteurs ont également enregistré un essor et ont vu leur volume d'exportations augmenter vers l'Europe à l'instar des exportations d'huile d'olive et des composantes aéronautiques, outre les industries pharmaceutiques. Le secteur du textile habillement a enregistré de bonnes performances avec une hausse des exportations vers la France, l'Italie et l'Allemagne.

Le salon EGYPES 2025, qui se déroule sur deux jours, est un événement important qui a vu la participation de plus de 500 représentants de sociétés et d'entreprises spécialisées dans le domaine du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et de la technologie, et environ 47 000 participants de différents pays du monde, y compris de hauts fonctionnaires, des ministres, des experts et des décideurs.

En outre, 7 séminaires seront organisés sur les mécanismes de la transformation énergétique, le soutien à la croissance économique et à l'inclusion sociale, l'examen des derniers développements dans l'industrie de l'énergie, les technologies des énergies renouvelables et propres et les dernières innovations dans le secteur de l'énergie, du gaz et des énergies renouvelables.