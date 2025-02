Tunisie: Aïn Draham - Le gîte de charme niché à flanc de montagne de Haykel Abidi

Dans l'écrin montagneux d'Aïn Draham, dans le gouvernorat de Jendouba, un jeune homme a su transmuter les défis de sa région en opportunités.

Natif de la région du nord-ouest de la Tunisie, Haykel Abidi a commencé à tracer son propre chemin vers la réussite le jour où il a eu l'idée de bâtir une maison d'hôtes destinée aux passionnés de la nature et un atelier artisanal qui met en valeur les produits de terroir, notamment le fromage.

Un cadre naturel majestueux

Certes, Aïn Draham est une terre de contraste, où la nature dicte ses lois. Nichée entre des forêts de chênes-lièges et des collines enveloppées de brume, cette région forme une fresque vivante où l'hiver esquisse un paysage unique captivant les visiteurs venus se ressourcer.

L'équipe de l'agence TAP a entamé son périple vers la ferme de Haykel Abidi par une route sinueuse, aux courbes « mathématiquement improbables » et aux angles brusques. Cette voie étroite, bordée de rochers et de végétation sauvage, ne fut que la promesse déclarée d'un accueil chaleureux au pinacle.

Le propriétaire de cette ferme qui surplombe les lieux comme une sérénité au bout de la rudesse, nous a accueillis tout ceinturé de sa bande de la basse cour, à comprendre : une dizaine de poules, deux molosses, un chien de garde et un petit chat qui réclamait pitance du haut de son appétit félin.

« La beauté de notre région natale cache des défis considérables », nous confia Haykel Abidi au début de la visite de sa ferme. En effet, après avoir obtenu son diplôme en sciences de la vie et de la terre à la Faculté des sciences de Tunis, il décida de ne pas chercher un emploi ailleurs. « J'ai choisi de rester fidèle à la terre de mes ancêtres et d'y créer ce petit projet, en signe de reconnaissance pour ce que la terre nous a donné », dit-il, le ton fier et inspirant.

Un projet audacieux au coeur des montagnes

Au beau milieu de sa ferme, le jeune entrepreneur de 44 ans, a bâti une maison d'hôte tout en bois, un refuge chaleureux pour les visiteurs en quête d'authenticité.

De cette initiative, il offre aux voyageurs une immersion totale dans la splendeur naturelle d'une région laissée pour compte des décennies durant.

L'objectif de mon projet est de dynamiser l'économie locale par le biais d'un modèle de tourisme écologique », a-t-il précisé. Il souligne dans ce contexte que la filière des maisons d'hôtes, des hébergements familiaux et des centres de camping représente une alternative viable face aux offres des unités hôtelières classiques, et constitue une forme de concurrence bénéfique pour le tourisme en Tunisie, devant être au service de l'économie nationale.

Tout à proximité de sa maison d'hôtes, Abidi a installé un petit atelier de fabrication de fromage, où il a pu joindre à ce qu'il a acquis aux amphis de la Faculté de sciences de Tunis, un savoir-faire artisanal inné.

Inspiré par les ressources naturelles de sa ferme, il produit des fromages aux saveurs uniques, avec soin et passion.

« J'ai commencé par vendre mes produits laitiers aux visiteurs de passage avant de participer à deux foires artisanales organisées à Tunis par l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche », raconte-t-il. Son objectif étant d'atteindre une clientèle plus large et de faire connaître ses produits au-delà des montagnes d'Aïn Draham.

« Grâce à l'essor des réseaux sociaux, la commercialisation des produits de ma ferme est devenue plus facile et je suis parvenu à diversifier mes canaux de vente », ajoute-t-il.

Grâce à son projet prometteur et authentique, Haykel Abidi prouve que même dans une région défavorisée, il est possible de bâtir un projet prospère en valorisant les ressources locales. Son histoire constitue une lueur d'espoir pour les jeunes entrepreneurs tunisiens, seuls mots d'ordre, passion et détermination.