Au vu de la progression alarmante de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, dominée par l'occupation, par l'armée rwandaise et ses supplétifs, de la ville de Goma, province du Nord-Kivu, et la menace d'asphyxie de Bukavu, au niveau du Sud-Kivu, le Gouvernement attire l'attention de tous les congolais sur la nécessité de maintenir l'élan de résilience, de cohésion et de mobilisation pour contribuer aux efforts de défense de la patrie contre l'ennemi.

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a exprimé cette exhortation hier, lundi 17 février 2025, lors de son passage dans une tranche matinale à la télévision nationale. Dans son message, il a réaffirmé la détermination des dirigeants à mettre en oeuvre tous moyens nécessaires en vue de contrer tout plan de l'ennemi et de rétablir la paix. Pour le Ministre Patrick Muyaya, cette guerre imposée par le Rwanda, avec la complicité des rebelles du M23 et de l'AFC, ne concerne pas que le Président de la République, Félix Tshisekedi, mais l'ensemble du peuple congolais.

Le Porte-parole du Gouvernement a ainsi saisi l'occasion pour appeler à la mobilisation totale derrière les vaillants militaires des Forces armées de la RDC et les Wazalendo pour les pousser véritablement à vaincre l'ennemi et à faire échec à tout plan d'occupation préparé par le Rwanda. Il a annoncé, d'ailleurs, le lancement prochain d'une campagne 26 égale 1 pour rappeler la sacralité de la souveraineté du territoire de la RDC.

S'agissant de la situation de Bukavu, province du Sud-Kivu, le Ministre Patrick Muyaya a expliqué l'engagement du Gouvernement à rétablir la sécurité le plus vite que possible. Il a recommandé à la population la confiance, la sérénité et la vigilance, l'appelant à ne pas se livrer à des actes de vandalisme ou de pillage durant cette période de crise.

"Nous recommandons à tous nos compatriotes qui sont à Bukavu de rester à la maison pour ne pas s'exposer. Nous connaissons comment les ennemis opèrent. Ils ont la gâchette facile", a dénoncé Patrick Muyaya, lors de sa communication sur la situation qui sévit, présentement, dans la partie Est de la RDC.