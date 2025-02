Congo-Kinshasa: Agression rwandaise à l'Est du pays, PNUD - Achim Steiner exhorte les parties en conflits au dialogue !

«Cette crise a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes, aggravant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité économique. Il ne s'agit pas seulement d'une urgence humanitaire, mais d'une crise du développement qui met en péril les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Chaque jour, le conflit se poursuit, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est perturbé, les entreprises s'effondrent et les infrastructures vitales sont endommagées, aggravant les difficultés des communautés et érodant les bases d'un relèvement, d'une résilience et d'un développement durable à long terme », note Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, dans une déclaration axée sur la situation sécuritaire à l'Est de la RD. Congo. A cet effet, il exhorte le régime de Kinshasa et toutes les autres parties en conflits à privilégier le dialogue, à respecter le droit international humanitaire et à rechercher une solution pacifique à cette crise. In extenso, l'intégralité de sa Déclaration.

Déclaration de l'Administrateur du PNUD, Achim Steiner, sur la République Démocratique du Congo

Je suis profondément préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC). L'escalade de la violence, en particulier au Nord et au Sud-Kivu, non seulement menace la sécurité et le bien-être de millions de personnes, mais compromet également les moyens de subsistance, perturbe les services essentiels et met en péril des années de progrès durement acquis en matière de développement.

Cette crise a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes, aggravant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité économique. Il ne s'agit pas seulement d'une urgence humanitaire, mais d'une crise du développement qui met en péril les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Chaque jour, le conflit se poursuit, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est perturbé, les entreprises s'effondrent et les infrastructures vitales sont endommagées, aggravant les difficultés des communautés et érodant les bases d'un relèvement, d'une résilience et d'un développement durable à long terme.

Les conséquences sur les écoles, les systèmes de santé et les économies locales sont dévastatrices. La destruction d'infrastructures vitales et la perte de capital humain retardent les progrès de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Plus la violence et les violations des droits de l'homme perdurent, plus le développement durable sera remis en cause et plus il sera difficile de s'en relever. Il est essentiel de protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants, qui sont les plus vulnérables aux conséquences des conflits, pour garantir que les communautés puissent se relever et poursuivre leur chemin vers un progrès durable.

J'appelle tous les acteurs à privilégier le dialogue, à respecter le droit international humanitaire et à rechercher une solution pacifique à cette crise. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) reste déterminé à soutenir la population de la RDC, non seulement en répondant aux défis sécuritaires immédiats, mais aussi en préservant les acquis du développement et en jetant les bases d'une paix et d'une prospérité à long terme.

Alors que nous nous adaptons à l'évolution des conditions, nous continuons à travailler avec les gouvernements, la société civile et les partenaires internationaux pour garantir que les communautés restent résilientes, que les services essentiels sont maintenus et que les opportunités de subsistance et de reprise économique perdurent.

Nous devons agir maintenant pour prévenir de nouvelles souffrances, préserver les acquis du développement et redonner l'espoir d'un avenir plus stable et plus sûr aux populations de la RDC et de la région.