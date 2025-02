Ethiopie: Le pays et la société britannique Asset Green s'associent pour un projet laitier de 600 millions de dollars

Le fonds souverain de l'Éthiopie s'est associé à la société britannique de capital-investissement Asset Green pour développer un projet de production laitière et d'agriculture commerciale à grande échelle.

Le fonds souverain de l'Éthiopie, Ethiopian Investment Holdings (EIH), a signé un accord d'actionnariat de 600 millions de dollars avec la société britannique de capital-investissement Asset Green pour développer un projet d'exploitation laitière et commerciale à grande échelle.

L'investissement sera réalisé en deux phases. La première phase consistera à mettre en place une exploitation laitière et une opération de transformation, y compris un élevage intégré d'aliments pour animaux sur 15 000 hectares.

La seconde phase consistera à développer l'agriculture commerciale, en intégrant la production de coton, d'oléagineux et de riz, avec des installations de transformation et un centre d'appui aux cultivateurs sous-traitants. Asset Green détiendra une participation majoritaire, les deux partenaires recherchant d'autres investisseurs.

Points clés à retenir

Le projet laitier de l'Éthiopie s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à moderniser son secteur agricole et à attirer des investissements étrangers à grande échelle. Le partenariat avec Asset Green s'aligne sur les objectifs de l'Éthiopie en matière d'augmentation de la productivité, de réduction de la dépendance à l'égard des importations et de renforcement des chaînes de valeur agricoles. En introduisant des technologies de pointe, le projet vise à améliorer l'efficacité et à promouvoir le transfert de connaissances aux agriculteurs locaux.

L'extension de la deuxième phase à la culture du coton, des oléagineux et du riz soutient l'effort de l'Éthiopie en faveur de la diversification de l'agriculture et des exportations à valeur ajoutée. Le secteur agricole éthiopien contribuant pour plus de 30 % au PIB et employant 70 % de la main-d'oeuvre, des investissements commerciaux à grande échelle comme celui-ci pourraient remodeler l'industrie. Toutefois, les défis liés à la mise en oeuvre, notamment les risques réglementaires, les lacunes en matière d'infrastructures et l'accès au marché, seront des facteurs clés pour déterminer le succès à long terme.