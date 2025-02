Afrique: La région francophone connaît une hausse de l'activité des capitaux privés à la suite des réformes

L'Afrique francophone est devenue une destination d'investissement en plein essor, attirant 4,8 milliards de dollars entre 2012 et la mi-2024.

L'Afrique francophone est devenue une destination d'investissement en plein essor, attirant 4,8 milliards de dollars de capitaux privés à travers 356 transactions entre 2012 et mi-2024, selon l'Association africaine de capital-investissement et de capital-risque (AVCA).

Bien que plus petit que le marché de l'Afrique anglophone, l'activité d'investissement s'est accélérée, les transactions annuelles ayant presque doublé depuis 2021. Les réformes réglementaires, les nouvelles structures de financement et la croissance de l'écosystème technologique sont à l'origine de cette évolution. L'essor du capital-risque et de la dette privée offre de nouvelles options de financement aux startups et aux PME.

Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo représentent 49 % des investissements. Le capital-risque, qui ne représentait que 17 % des transactions entre 2012 et 2020, est passé à 60 % entre 2021 et 2024, dépassant ainsi le reste du continent. Parmi les principaux investisseurs figurent Janngo Capital, Joliba Capital et Ring Africa, qui ciblent les secteurs de la fintech, de l'edtech et des cleantech.

Points clés à retenir

La région a également fait des progrès en matière de diversité des genres, les startups dirigées par des femmes représentant 16 % des transactions, dépassant la moyenne africaine de 14 %. Cependant, des défis persistent. Les investissements restent concentrés dans quelques pays, tandis que d'autres, comme le Tchad et la République centrafricaine, peinent à attirer des capitaux. Les projets d'infrastructure sont confrontés à des pénuries de financement et à la fragmentation du marché, ce qui limite la transformation économique au sens large.

Alors que l'Afrique francophone réduit l'écart avec les marchés anglophones, les investisseurs devront s'accommoder des complexités réglementaires et des disparités sectorielles pour soutenir la croissance. La trajectoire de la région laisse entrevoir des opportunités croissantes, mais le succès dépendra de la poursuite de l'amélioration des politiques et d'une intégration plus poussée des marchés de capitaux.