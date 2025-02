Afrique: Dakar s'engage à renforcer l'impact des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement sur le continent (minstre)

Le Sénégal qui va assurer la présidence du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW, sigle en Anglais) pour la période 2025-2027, s'engage à adopter une approche axée sur l'action pour renforcer l'impact des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique, a assuré, mardi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"La présidence sénégalaise de l'AMCOW s'engage à adopter une approche axée sur l'action pour renforcer l'impact des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique. En mobilisant les Etats, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes africaines, elle vise à construire une Afrique libre, souveraine, prospère et résiliente d'ici 2063", a-t-il déclaré.

M. Dièye intervenait par visioconférence lors d'une session des ministres africains en charge de l'eau, organisée au deuxième jour du Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), qui se tient en Ouganda (16-20 février 2025) sur le thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

Des délégations officielles de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Malawi, du Cameroun et du Sénégal, ainsi que des experts et des partenaires techniques ont pris part à cette session présidée par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba.

Cheikh Tidiane Dièye a assuré que la présidence sénégalaise de l'AMCOW "promeut une nouvelle vision africaine de l'Eau, plaçant ces enjeux au coeur des priorités continentales, tout en défendant une position africaine unifiée et un plaidoyer politique de haut niveau au sein de l'Union Africaine et dans l'agenda mondial de l'eau".

"Le Sénégal, fidèle à ses engagements internationaux, a pris des responsabilités majeures pour porter cette vision et la traduire en impact positif sur la vie des populations et le dynamisme des secteurs de la production", a souligné Cheikh Tidiane Dièye.

»En tant que (nouveau) président du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau pour la période 2025-2027, et co-organisateur de la 3ème Conférence des Nations unies sur l'eau en 2026 avec les Émirats arabes unis, nous œuvrons encore à mieux placer l'eau au coeur de l'agenda politique mondial", a ajouté Cheikh Tidiane Dièye.

A l'en croire, ces initiatives reflètent "la conviction profonde" du Gouvernement sénégalais que "l'eau doit rester une priorité absolue pour notre continent". "Face à l'urgence climatique et aux défis croissants, une réponse collective, rapide et coordonnée est indispensable", a insisté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"L'eau est bien plus qu'une ressource naturelle. Elle est le fondement de la vie, le socle de la prospérité économique et le pilier de la stabilité environnementale. Dans un monde marqué par des crises climatiques et socio-économiques croissantes, sa bonne gouvernance s'impose comme une priorité stratégique pour garantir un avenir durable", a-t-il indiqué.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.

"Créée en février 1980 sous l'appellation Union Africaine des distributeurs d'eau (UADE), elle a su évoluer avec audace et clairvoyance pour répondre aux défis croissants de notre époque", avait expliqué le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso, à l'ouverture officielle du congrès, lundi.