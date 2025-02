Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts Laurent Tchagba a appelé, mardi à Kampala, capitale de l'Ouganda, les États membres du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW, sigle en Anglais) à accompagner le Sénégal qui hérite de la présidence de cette organisation pour la période 2025-2027, dans l'optique de lui permettre de bien mener des politiques de plaidoyer auprès des partenaires internationaux.

"Il faut qu'en Afrique que nos instruments de plaidoyer soient forts, que nos politiques publiques en matière d'eau et d'assainissement soient mises en priorité pour convaincre nos bailleurs. Le Sénégal prend la tête de l'AMCOW. Il faut que tous les Etats cotisent pour l'accompagner et lui permettre de mieux mener nos politiques de plaidoyer", a-t-il indiqué.

Le ministre ivoirien présidait les travaux d'une session des ministres africains en charge de l'eau, organisée dans le cadre du Congrès international et de l'exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA). Cette session se tient en Ouganda (16-20 février 2025) sur le thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

Des délégations officielles de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Malawi, du Cameroun et du Sénégal, ainsi que des experts et des partenaires techniques ont pris part à la rencontre.

"Je sollicite l'engagement de tous et de tous les États pour assurer la mise en oeuvre des projets et programmes d'accès des populations africaines à une eau de qualité et en quantité ainsi qu'à l'assainissement", a ajouté le ministre ivoirien.

"Il faut que nous démontrions dans nos politiques publiques que l'eau et l'assainissement occupent une place prioritaire pour que nos partenaires et bailleurs nous apportent un appui nécessaire", a-t-il insisté.

Le ministre ivoirien a longuement insisté pour que les Etats africains placent la question de l'eau et de l'assainissement dans leurs programmes prioritaires.

"Tout bouge. Nous sommes en train de parler d'intelligence artificielle, il est important que dans nos engagements, nous puissions nous donner la force, la confiance pour parler à nos partenaires de nos programmes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement", a souligné le ministre ivoirien.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.

"Créée en février 1980 sous l'appellation d'Union Africaine des distributeurs d'eau (UADE), elle a su évoluer avec audace et clairvoyance pour répondre aux défis croissants de notre époque", avait expliqué, lundi à l'ouverture officiel dudit congrès, le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso.

"Fort de 45 années d'existence, l'association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement s'impose aujourd'hui comme le fer de lance de l'excellence dans la gestion de l'eau et de l'Assainissement, opérant dans 43 pays", a-t-il ajouté.